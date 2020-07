Les Philippines rouvriront leurs frontières en août malgré une hausse des cas de Covid-19

Les Philippines rouvriront leurs frontières aux étrangers en possession d'un visa à partir du 1er août, malgré une hausse des contaminations par le coronavirus dans l'archipel d'Asie du Sud-Est, a annoncé vendredi le gouvernement.

Un groupe de travail gouvernemental sur le Covid-19 a décidé jeudi de lever l'interdiction qui pesait sur les voyages internationaux, près de cinq mois après la fermeture des frontières afin de freiner la propagation du coronavirus.

Entrée sous conditions

L'entrée des personnes étrangères sur le territoire philippin est toutefois soumise à certaines conditions, a précisé le porte-parole présidentiel, Harry Roque. "Elles doivent être en possession d'un visa valide et existant au moment de leur arrivée, ce qui signifie qu'aucun nouveau visa d'entrée ne sera accepté." En outre, "les ressortissants étrangers doivent réserver à l'avance un établissement de quarantaine agréé, ainsi qu'un fournisseur de test pour le Covid-19".

Cette décision intervient alors que quelque 250.000 habitants de Manille ont dû se reconfiner en début de semaine et que les experts sanitaires, se basant sur des projections à partir du taux actuel de reproduction du virus, craignent jusqu'à 80.000 contaminations d'ici la fin du mois de juillet.

Mardi, les Philippines comptaient déjà plus de 60.000 cas confirmés et 1.643 décès dus au Covid-19, la plupart concentrés à Manille. Le confinement a toutefois été assoupli à partir du 1er juin sur l'île de Luzon, qui comprend la capitale, et dès la mi-mars dans d'autres zones pointées comme étant à risques.