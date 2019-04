Les petits secrets des Grandes Eaux du château de Versailles

Une invitation à la vie de château le temps d’une promenade dans les 77 hectares de jardins à la française. Imaginer être à la cour de Louis XIV au 17e siècle. Au détour d’un bosquet, dans les recoins d’une charmille, en contrebas des terrasses ou dans la perspective jusqu’au grand canal : le bruit de l’eau, son clapotis, la féerie se déploie. Fontaines, bassins, allées d’eau, grottes mais aussi cascades et cascatelles, jets et gerbes, miroirs, nappes et jeux construisent la légende de Versailles. Le bassin de Latone, celui de Neptune ou encore le char d’Apollon immergé crachent une eau mesurée, maîtrisée et pensée pour susciter l’étonnement. Là se construit le rêve d’un roi de France. Les 600 jeux d’eau dans les 55 bassins et fontaines de Versailles font partie intégrante de l’esthétique voulue par le Roi-Soleil.

Au printemps les fontaines sont réveillées

Après l’hiver, les treize fontainiers d’art et leur directeur sont au taquet pour lancer le top de départ de la remise en eau printanière. Ils veillent à faire vivre un patrimoine exceptionnel. Un challenge car le système hydraulique est une prouesse technique inventée au 17e siècle. Il faut, à l’époque, acheminer l’eau : des milliers de mètres cubes depuis bien loin, à plusieurs dizaines de kilomètres.