Les Petits Riens, Oxfam, Terre...: plus de dons, moins de bon

L’an dernier, chaque Belge a acheté quelque 14 kg de vêtements neufs. Et ce chiffre est en constante augmentation. Ce qui augmente également, c’est la quantité de vêtements dont chaque belge se sépare. 6 kg par an et par personne sont ainsi donnés à des entreprises d’économie sociale comme les "Petits Riens", Oxfam, l’ASBL Terre ou encore l’association Emmaüs. Des dons de plus en plus importants. L’an dernier le secteur de la récupération de vêtements a ainsi récolté et trié quelque 30.000 tonnes de textiles. Une quantité qui a doublé en 10 ans. Une bonne chose ? Oui et non… Il faut nuancer.

La crème et l’écrémé Chacune des entreprises d’économie sociale va opérer un premier tri et extraire du lot de vêtements ce qu’elle pourra proposer à la vente en seconde main directement dans les boutiques de son réseau. C’est ce qu’on appelle la crème. Tout ce qui n’est pas valorisable dans ces boutiques, ce qu’on appelle l’écrémé, sera alors confié à l’ASBL Terre dont les vêtements sont l’activité principale (les autres acteurs font aussi du mobilier, de la vaisselle, des livres, etc.). Ce qu’il faut observer, c’est que si la quantité de vêtements récoltés augmente chaque année, la partie "crème" de dons n’augmente pas. Pour les entreprises d’économies sociales, c’est donc plus de travail, plus de récoltes sur le terrain, plus de tris dans les sites dédiés, plus de main-d’œuvre et de frais… sans pour autant que les rentrées liées à ces dons augmentent. On est là à un moment charnière.

Pourquoi plus de dons mais moins de valorisation? Il y a à cela deux raisons. D’une part, il y a l’émergence de grandes enseignes de textiles neufs qui proposent des produits fabriqués par une main-d’œuvre très bon marché en Asie. Les acteurs de l’économie sociale les nomment : Primark, H&M, Zeeman, Zara… Ces textiles ne coûtent que quelques euros. Mais ils ne sont pas de la qualité des textiles que l’on trouvait encore en seconde main, il y a quelques années. Et vu leur prix d’achat, on n’hésite pas, après quelques lavages, lorsqu’ils sont déformés ou boulochés, à s’en séparer pour les remplacer. La seconde raison, c’est le succès des vide-dressings et l’apparition des plates-formes internet de vente en seconde main de particulier à particulier – Vinted, pour citer un exemple. Alors qu’auparavant, un vêtement usé mais encore mettable se retrouvait dans les conteneurs à destination des entreprises d’économie sociale, aujourd’hui, les propriétaires tentent d’abord de les revendre eux-mêmes. Tant et si bien que ce qui arrive à nos Petits Riens, Oxfam, Terre ou Emmaüs, n’est plus que de la 3e ou 4e main, difficilement valorisable.

Mais qu’advient-il des vêtements qui ne peuvent être revendus? Ces vêtements, de qualité et considérés comme encore vendables à prix très bas et mettables, prennent la direction de l’Afrique. Toutefois, pourtant, ce marché se restreint. En effet, la Chine y importe des vêtements à très bas prix, de qualité très moyenne, mais au même prix que ce qu’y provient d’Europe en deuxième main. La Chine installe également en Afrique des industries de production de textile avec une main-d’œuvre très bon marché. Le textile neuf, mais de piètre qualité, concurrence donc ce que proposent les entreprises d’économie sociale belges et européennes. Des pays, comme le Rwanda, ont d’ores et déjà fermé leurs frontières aux textiles de seconde main européens. Le secteur du recyclage est actuellement très peu développé. Il existe des initiatives, comme le projet Métisse, en France, qui développe des produits d’isolation à base de textiles recyclés. Il y a aussi des principes d’effilochage afin de récupérer les fibres et les réexploiter. Mais les textiles de mauvaise qualité d’aujourd’hui n’offrent pas une fibre assez longue pour être réutilisée. Beaucoup de t-shirts seront découpés en carrés qui serviront d’essuies dans les garages automobiles. Bref, une part de plus en plus importante du textile que nous utilisons finira de plus en plus vite directement à l’incinérateur. Lorsqu’on sait que l’industrie textile est une des plus polluante au monde, il y a peut-être là une source de réflexion au moment de boucler les soldes.