Les zones blanches, sont des zones géographiques où les connexions internet et téléphoniques sont absentes. En France comme en Belgique, les gouvernements veulent supprimer ces zones blanches pour permettre à tout le monde de profiter de l’internet à haut-débit. Le Parlement wallon se prépare d’ailleurs à examiner une proposition de résolution en faveur de la suppression définitive des dernières zones blanches de Wallonie. Une annonce qui ne fait pas du tout l’affaire des personnes électrosensibles, qui ressentent les ondes 2G, 3G ou 4G comme des véritables agressions physiques.

Electrosensibilité: une intolérance aux micro-ondes

Il n’existe pas d’étude sur le nombre de personnes électrosensibles dans notre pays, mais selon l’OMS, l’intolérance aux ondes électromagnétiques est un syndrome qui affecte entre 1 et 3% de la population (chiffres de 2004).

Selon l’Arehs, qui représente les personnes électrosensibles, les symptômes sont divers: maux de tête, problèmes cardiovasculaires, tension et insomnie, mais aussi des problèmes cognitifs, des picotements et des nausées.

Pour Marie, qui souffre de EHS (Electro-hypersensibilité) cela va jusqu’à la tachycardie. Elle dit avoir mis 8 jours pour se remettre d’une visite médicale, à cause de la présence de wifi et de Dect (téléphonie résidentielle) dans le bureau du médecin. Or, selon les personnes hypersensibles, se protéger contre les ondes est très difficile. Certains utilisent des tentures ou de la peinture contenant des fils métalliques, mais même la transformation de son logement en cage de Faraday n’aurait qu’une efficacité limitée: "J’ai essayé d’installer des baldaquins en tissu, et une cage de faraday, mais ce n’est pas efficace pour les télécommunications mobile." Désormais, Marie effectue des tests avec des voiles de carbone placés devant les murs.

Les zones blanches ont déjà disparu

Pour Philippe (qui souffre de EHS), il n’existe déjà plus de zones blanches en Belgique: "Ce sont tout au plus des zones grises, réduites à de petits hameaux. Il faut avoir la chance de trouver un bien à louer ou à acheter." Il existerait encore 39 communes wallonnes qualifiées de Blanches, mais dans un récent communiqué, l’AREHS, conteste ces chiffres.

Les personnes que nous avons interrogées vivent plutôt en France, près de la frontière belge. Par comparaison, on peut signaler qu’en Suisse, le premier immeuble pour EHS a été construit en 2014 à Zurich, avec le soutien financier des autorités locale. C’est un début.