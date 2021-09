Les peines alternatives comme réponse à la surpopulation carcérale ? Le ministre de la justice ne dit pas non

Le Conseil central de surveillance pénitentiaire plaide pour plus de peines alternatives comme solution au problème de surpopulation carcérale en Belgique, rapporte lundi la VRT, sur base du rapport annuel du CTRG.

Lors de la première vague de l’épidémie de Covid-19, le gouvernement a pris une série de mesures pour réduire le risque de contamination des détenus et du personnel pénitentiaire. Certains ont été libérés de manière anticipée, jusqu’à six mois avant l’échéance initialement fixée.

L’exemple de la gestion sous Covid-19

Pour le président du Conseil central, Marc Nève, ces mesures n’ont entraîné aucun problème. "Elles ont rendu possible l’espoir de réduire drastiquement la surpopulation carcérale […] sans danger pour la sécurité."

Ces mesures étaient temporaires. Une fois levées, le nombre de détenus dans les prisons est revenu au niveau antérieur Marc Nève regrette "une occasion manquée de résoudre le problème des prisons surpeuplées de façon structurelle, comme cela a été le cas dans des pays où les autorités ont décidé de ne plus sanctionner certains délits par une peine de prison. Pourquoi ne pourrions-nous pas suivre cette voie ?", s’interroge le président du CTRG.

Van Quickenborne convaincu

Dans son rapport annuel, l’organe plaide pour plus de peines alternatives. Interrogé dans l’émission De Ochtend (VRT), le ministre de la Justice s’est dit convaincu par l’idée. "Nous avons besoin de places supplémentaires, a admis Vincent Van Quickenborne. Le ministre mise sur les maisons de détention de plus petite taille et évoque le nouveau Code pénal en préparation. "Pour certaines infractions, nous allons travailler sur des peines alternatives", assure-t-il.