Les pédicures uniquement médicales sont autorisées

Les pédicures médicales sont autorisées. C’est ce qu’a confirmé ce lundi le Centre de Crise en charge de la lutte contre le coronavirus, lors d’une conférence de presse. "Ces derniers jours, il y a eu une sortie d’incertitudes" autour des prestations de pédicurie. Autorisées ou pas ? Désormais, le débat est tranché.

"Cela peut paraître anecdotique. Mais pour d’autres, on peut notamment penser aux diabétiques, cela relève de soins essentiels", a indiqué le porte-parole Antoine Iseux. "Parce qu’un flou relatif subsistait dans ce domaine, nous avons clarifié la situation sur le site web info-coronavirus.be. Ces soins spécifiques peuvent être effectués même si cela implique des contacts."

Ces soins doivent répondre à une nécessité médicale

Ces soins peuvent être effectués, tant par des podologues, dont c’est le métier "que par d’autres professionnels et on pense notamment aux pédicures médicales". Ces soins doivent répondre "à une nécessité médicale", insiste le Centre de crise. Il faut par ailleurs que ces soins "ne puissent être reportés pour le moment."

Pas question ici de soins de pédicure non médicaux. Comme on peut le lire sur le site info-coronavirus.be, "les instituts de pédicure non-médicale" et "les salons de manucure" restent fermés. "Les soins des pieds par des podologues et les soins des pieds effectués par des professionnels autres que des podologues, pour des raisons médicales, qui ne peuvent être reportés peuvent toujours être effectués", précise désormais le site.

Rappelons que les diabétiques peuvent être atteints du pied dit diabétique. "Le pied diabétique ou neuropathie diabétique se caractérise par un trouble ou une absence de sensibilité à la douleur dans les membres inférieurs", explique ainsi l’Association du diabète. "La personne diabétique peut se blesser et ne pas s’en rendre compte. Les pieds sont particulièrement exposés : blessure, brûlure, ampoule, cors ne font plus mal du tout."