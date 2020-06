Les pays qui autorisent les touristes chinois mais pas les Belges ont-ils raison de le faire?

2. Un virus potentiellement très contagieux On l’a vu en Chine, on le constate en Europe, ce nouveau coronavirus SARS-COV2, et la maladie qui en découle, le Covid-19, ne sont pas impossibles à contenir. Mais cette mise sous cloche s’est faite dans de nombreux pays au prix de nombreux morts et de mesures drastiques. C’est qu’à l’état "naturel", c’est-à-dire sans mesures sanitaires strictes, le Covid-19 est très contagieux. Son "taux de reproduction" de base ou R0 est estimé à 4, ce qui signifie qu’une personne contaminée va en contaminer 4 à son tour. Ce qui peut paraître peu, sauf que dans un pays aux contacts sociaux développés, on va passer en quatre jours d’un à quarante contaminés… C’est ce qui s’est passé en Italie, en France, en Belgique, en Espagne : quelques personnes ayant importé le virus de l’étranger l’ont répandu à toute vitesse, faute de savoir qu’elles étaient contaminées. Ces pays ont rapidement atteint des pics importants, avant que le virus ne soit contenu via des mesures sanitaires, de confinement, de traçage, et ne régresse peu à peu. Or, la Grèce et la Croatie n’ont jamais connu de tels pics… Et restent potentiellement vulnérables à une importation importante du virus. Il est donc assez logique que ces pays se montrent prudents. Le graphique ci-dessous, qui représente la moyenne "lissée" de morts du coronavirus par million d’habitants par pays est parlant à cet égard…

3. Des chiffres en notre défaveur, peu importe la façon de compter Outre certaines régions de l’Union européenne, les touristes en provenance de Suisse, de Norvège, des pays balkaniques voisins de la Grèce comme l’Albanie, la Serbie et la Macédoine du Nord, sont également autorisés à arriver aux aéroports d’Athènes et de Thessalonique. Sur cette liste "blanche", on trouve aussi l’Australie, le Japon, Israël, le Liban, la Chine, la Nouvelle-Zélande et la Corée du Sud. Bizarre ? Pas tellement si on consulte la carte du monde des décès quotidiens par million d’habitants :

Sur cette carte, on constate en effet que les pays "autorisés" par la Grèce ou la Croatie enregistrent en effet sur la semaine écoulée moins d’un décès par million d’habitants. Et même si le virus est parti de là et que les images de malades et de morts ont marqué nos esprits, c’est aussi le cas en Chine. Le 23 mai, on n’avait recensé aucun nouveau cas de contamination au coronavirus, et depuis, on oscille auprès de cette valeur zéro. La France et l’Italie tendent peu à peu vers cette disparition du virus, mais n’y sont pas encore. Quant à la Belgique, comme l’Espagne ou le Royaume-Uni, nous en sommes encore loin : bien qu’en baisse, notre taux de cas, comme de morts par million d’habitants, reste dans le top mondial. Il est 20 fois supérieur à celui de la Croatie, 50 fois celui de la Grèce. Une vingtaine de décès par jour, ça nous semble peu parce qu’on en a annoncé 500 quotidiens au plus fort de la crise, mais ça reste un énorme drame humain pour notre petit pays.

4. De l’espoir pour la suite Si on regarde objectivement ce qu’on sait du virus, et les chiffres actuels, la décision de ces pays semble donc justifiée. La bonne nouvelle, c’est que contrairement à l’Amérique du Sud où ça explose, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni ou à la Suède qui plafonnent, la tendance à la baisse des indicateurs se confirme chaque jour chez nous. Les mesures drastiques prises par la Belgique semblent continuer à porter leurs fruits. Comme on est monté très haut dans les contaminations, il nous faut un peu plus de temps pour redescendre par rapport à certains, mais la courbe ne s’infléchit pas, même après les premières mesures de déconfinement. Tout laisse donc penser que d’ici quelques semaines, le nombre de nouveaux cas sera proche de zéro, et que la surmortalité sera bien moindre que lors de certains épisodes de grippe saisonnière. On pourra alors espérer que les Belges seront à nouveau bienvenus partout…