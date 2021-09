Les Pays-Bas suppriment la distance de sécurité mais imposent un pass sanitaire

A partir du 25 septembre, la distance de 1,5 mètre entre les personnes ne sera plus la règle aux Pays-Bas. Par contre, un pass sanitaire y sera demandé aux plus de 13 ans pour entrer notamment dans les cafés, les salles de concert et les théâtres.

Le gouvernement démissionnaire avait précédemment annoncé que le pass sanitaire pourrait être appliqué plus largement. Cela a visiblement été discuté dimanche. Le Premier ministre Rutte expliquera les mesures lors d'une conférence de presse ce mardi.

A partir du samedi 25 septembre, les Néerlandais n'auront ainsi plus à garder une distance d'un mètre et demi, mais le corona pass devra être montré dans beaucoup plus d'endroits.

Le port du masque obligatoire restera en vigueur dans les transports en commun, mais plus sur le quai et à l'arrêt de bus et de tram.

Les établissements de restauration aux Pays-Bas devront rester fermés entre minuit et 6 heures du matin. Le conseil de travailler à domicile si possible s'applique toujours. Les mesures de base contre le coronavirus, comme se laver souvent les mains, tousser et éternuer dans le coude et rester à la maison en cas de symptômes, restent également en vigueur.