"Les patients hospitalisés pour le coronavirus ne devront payer aucun supplément", demande le SP.A

C’est une proposition de loi qui entend protéger contre d’éventuels abus, au sortir de la pandémie de coronavirus. Le SP.A demande à ce que les personnes infectées par le Covid-19 (ou suspectées) et hospitalisées durant cette période n’aient pas à payer de suppléments d’honoraires.

Pour éviter toute contagion et accélérer la guérison, ces malades sont automatiquement placées à l’isolement, en chambre individuelle. Oui, la loi prévoit des garanties : la facturation de suppléments est déjà interdite. Mais, disent les socialistes flamands, "cela ne permet toutefois pas de garantir que tous les patients traités pour le Covid-19 ne pourront se voir facturer aucun supplément pendant toute la durée du traitement à l’hôpital".

La notion de nécessité médicale est sujette à interprétation

On l’a dit, la loi prévoit des garanties : les suppléments sont déjà interdits en soins intensifs, pour les hospitalisations en chambre individuelle imposées pour des raisons médicales ou encore lorsque l’hôpital est dans l’impossibilité d’hospitaliser dans une chambre commune des patients qui en ont pourtant fait la demande. Toutefois, relèvent les députés Karin Jiroflée, Jan Bertels et Meryame Kittir dans leur proposition parlementaire, "la notion de nécessité médicale est sujette à interprétation. Par ailleurs, les patients ne sont pas toujours conscients de l’impact du choix du type de chambre et on a pu constater par le passé que les hôpitaux facturaient quelquefois des suppléments pour le traitement en soins intensifs."