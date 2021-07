Les patients actuellement hospitalisés pour le Covid en Belgique: des jeunes, des vieux, mais surtout des non-vaccinés

La semaine dernière, on dénombrait un peu plus de 1000 contaminations au Coronavirus par jour dans notre pays. Le nombre d’admissions à l’hôpital reste entre 17 et 18 admissions par jour depuis une petite semaine. Actuellement, 239 personnes sont encore hospitalisées dont 90 patients en soins intensifs. Le profil des patients Covid par contre évolue.

Le docteur Philippe Gottignies, intensiviste aux hôpitaux Iris Sud, observe trois catégories de patients : "Soit des patients non vaccinés et qui tombent malades, soit des patients qui ont reçu une première dose et qui se croient protégés et c’est une erreur vu qu’il faut recevoir deux pour être protégé. Ou alors ce sont des patients très jeunes 18-20-30 ans qui n’ont pas encore reçu deux doses de vaccins."

Il ne faut donc pas sous-estimer la force du virus, d’autant plus avec le variant Delta plus virulent. À l’hôpital UZ Brussel, 17 patients Covid sont hospitalisés. Ce n’était plus arrivé depuis longtemps. Toutes les catégories d’âges sont représentées.

"Ce qui est frappant sur le plan du profil, c’est que c’est vraiment un mélange de tout. Aussi bien en termes d’âge, de sexe ou origine culturelle. Il y a deux personnes qui sont âgées de moins de 30 ans, il y en a deux qui ont plus de 80 ans", détaille Edgar Eekman, porte-parole de l’UZ Brussel.

Comme on le voit sur le graphique ci-dessus, extrait des données de Sciensano, près de 36% des l’âge des patients nouvellement hospitalisés en Belgique pendant la semaine du 5 au 11 juillet ont entre 20 et 39 ans contre 7% de 80 ans et plus.