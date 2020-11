Les pâtes font leur festival dans les usines et dans l'assiette

En Italie, les usines de pâtes tournent à plein régime. Au maximum de leur capacité.

Cette industrie fait aujourd'hui pâlir d'envie son homologue de l'automobile, plutôt au ralenti, elle.

Numéro un mondial, Barilla fabrique un millier de tonnes par jour.

A la fois pour une consommation locale (98% des Italiens en dégustent et 60% chaque jour) et pour l'exportation. C'est dans ce secteur que les chiffres défilent aussi vite que les spaghetti à la sortie de la machine.

Au premier semestre de l'année, selon le périodique "The Economist", l'Italie a livré 30% de pâtes en plus comparativement à la même période un an plus tôt.

Pendant le confinement, stocker des pâtes aura été un geste primaire, autant que celui de grossir la réserve de conserves et de farine, sans compter, n'est-ce pas?, les papiers-toilettes.

Pâtes ou pommes de terre

La Belgique n'a pas échappé à cet engouement pour les pâtes.

Sur base annuelle, Euromonitor, une société londonienne d'études de marché, prévoit une augmentation de 9% du volume de ventes dans les grandes surfaces belges. Sans compter les détaillants qui importent des pâtes artisanales de plus petite diffusion.

Les pâtes? Pas chères, réputées faciles à préparer, sauf à exécuter une recette particulière au gré des 300 variétés!

Le Belge n'est pourtant pas le plus gros consommateur européen de pâtes.

Derrière l'inévitable Italie (23 kilos par an et par habitant) et la Grèce (11 kilos), ou d'autre pays comme la France et l'Allemagne (8 kilos), la Belgique ne "pèse" que cinq kilos. La pomme de terre sous toutes ses formes et cuissons se dresse en effet comme concurrente.

La tradition culturelle et historique de la patate face à celle de la pâte...

Il est vrai que la terre belge produit davantage l'une que l'autre, à l'inverse de l'Italie avec le blé, l'Italie dont la réputation en matière de fabrication de pâtes est sans équivalent.

Les spaghettis sur la bonne voie

L'Italie de la pâte est donc quasiment débordée par la demande.

Selon l'organisation internationale des pâtes (IPO, International pasta organisation), ce ne sont plus trois, mais quatre trains hebdomadaires qui, de Parme, livrent la ville allemande de Langenau (près d'Ulm, dans le Sud) en Barilla.

Chaque convoi tire seize wagons et emporte près de 500 tonnes de pâtes, 60 de sauces et 50 de pesto. Par la simple vue de la cargaison, l'indigestion guette le cheminot!

L'appétit international de pâtes grossit donc, mais en réalité, il était ouvert avant la crise sanitaire.

De sept millions de tonnes il y a vingt ans, la consommation mondiale est en effet passée à seize millions l'année dernière.

Vous reprendrez bien quelques lasagnes?