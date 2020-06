Les passages à niveau désormais signalés sur Waze

Les passages à niveau situés sur les lignes voyageurs sont désormais visibles sur l’application Waze. Quelque 1200 passages figurent sur l’app de mobilité. Chaque utilisateur circulant à proximité d’un passage à niveau le verra sur son écran et entendra un signal sonore. Le gestionnaire du réseau, Infrabel, précise qu’il est le premier en Europe à offrir une telle collaboration avec l’application.

Chaque passage à niveau sera symbolisé d’une croix de Saint-André, le sigle typique renseignant un tel passage. Infrabel espère que cette nouvelle option aidera les automobilistes à rester attentifs lorsqu’ils roulent dans les environs d’un passage à niveau.

Selon les chiffres du gestionnaire, 45 accidents se sont produits à ces endroits l’an dernier. Sept personnes sont décédées et six ont été grièvement blessées. Le manque d’attention et le peu de visibilité sont la cause de ces accidents dans 4 cas sur dix.

Waze souhaite étendre sa collaboration aux autres gestionnaires européens du rail.