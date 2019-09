"Les passagers touchés par une éventuelle faillite de Thomas Cook ont des droits", rappelle Test-Achats

Près de 10.000 Belges sont concernés par la situation du tour-opérateur Thomas Cook, dont la faillite semble imminente. "Ces passagers ont des droits", rappelle l'organisation Test-Achats.

"La loi belge du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait oblige les tour-opérateurs à contracter une assurance contre l'insolvabilité auprès d'un fonds de garantie ou d'une compagnie d'assurance et à indiquer clairement le nom et les coordonnées de l'organisme assureur en question sur le bon de commande et le contrat de voyage. Les clients savent ainsi qui les assure contre l'insolvabilité", explique l'association de défense des consommateurs.

Fonds de garantie voyages

Thomas Cook est affilié au Fonds de garantie voyages. "Ce fonds protège les voyageurs lorsque la faillite intervient pendant leur voyage, en payant les fournisseurs (hôtelier, compagnie aérienne, ...) pour qu'ils puissent poursuivre leurs vacances ou en les rapatriant si nécessaire (éventuellement en prolongeant le séjour s'ils ne peuvent pas repartir immédiatement)", précise-t-elle. "Le Fonds de garantie prend également en charge les frais de communication que les voyageurs ont encourus pour le joindre de l'étranger", ajoute encore Test-Achats.