Les parents de Théo Hayez de retour d'Australie: "On garde espoir et on reprend confiance en l'humanité"

Les recherches à Byron Bay

Vinciane et Laurent ont passé plusieurs semaines à Byron Bay à la recherche de leur fils. Ils évoquent leur sentiment sur place. "C’est une petite ville très paisible, explique Vinciane Delforge. On ne se sent pas du tout en insécurité. C’est un peu comme une ville de la mer du Nord, comme Nieuwpoort. Sauf qu’il y a quasi uniquement des jeunes qui vivent sur place." "Tous les jours, on allait sur les possibles pas de Théo, ceux qu’il aurait faits. On cherchait des indices, ajoute Laurent, le papa. On s’est beaucoup impliqué aux côtés des volontaires. Nous avons cherché dans le bush avec eux."

Sur place, les parents de Théo ont rencontré des gens solidaires à leur peine. "La vision des choses sur place est différente de ce qu’on peut avoir en Belgique, surtout avec la difficulté des recherches, ajoute le père de Théo. C’est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Le bush, ce n’est pas les Ardennes belges. La végétation est très dense et la faune hostile avec des serpents, etc. Ce n’est pas du tout accueillant. Tous les jours, nous étions dans les fouilles. On avait souvent des réunions avec la police australienne pour se tenir au courant sur l’état d’avancement des investigations. On pouvait aussi leur poser des questions."

La police australienne était très impliquée dans les recherches de Théo. "On a eu certaines réponses à nos questions mais pas toutes, ajoute Vinciane Delforge. La police était très impliquée et très efficace. Certains policiers sur place étaient aussi fort touchés parce qu’ils ont des enfants de l’âge de Théo."

"La police australienne a mis des moyens de recherche extraordinaires. Il y avait des hélicoptères, des drones, des chiens, des pisteurs, des plongeurs, et même des escaladeurs pour aller sur les falaises, explique le père. Mais quand on est reparti, il restait encore des zones non fouillées."

