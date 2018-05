Les parents de Mawda veulent une enquête réellement indépendante

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la petite Mawda Shawri, âgée de deux ans, a été tuée par une balle perdue tirée par la police lors d'une course-poursuite entre les forces de l'ordre et une camionnette avec, à son bord, une trentaine de migrants.

Pour la première fois depuis plus de 3 jours, les parents de la fillette s'expriment lors d'une conférence de presse entamée ce lundi à 16h, avec en présence des témoins du drame, leur avocat, ainsi que des représentants d'associations dont Alexis Deswaef, président de la Ligue des Droits de l'Homme.

Les parents ont expliqué leur version des faits : "Mawda se trouvait juste derrière le siège du conducteur, dans les bras de sa mère. Un policier a tiré vers le conducteur. Les passeurs se trouvaient à l'avant de la camionnette". Ils ont pointé le traitement auquel ils ont eu droit après leur arrestation, alors éloignés de leur fille.

Olivier Stein, avocat de la famille explique : "Pour les parents, il n'y a aucun doute: un policier a tiré vers la camionnette et Mawda a été touchée". En outre, Les parents ont exprimé leur souhait "qu'une commission d'enquête parlementaire travaille sur cette affaire".

Rappel des faits qui ont suivi :

De multiples organisations ont rapidement porté la responsabilité sur le ministre de l'Intérieur Jan Jambon et son collègue N-VA, le secrétaire d'État à la Migration Theo Francken, et demandé leur démission, ou plus largement pointé l'ensemble du gouvernement Michel. La politique migratoire est pointée du doigt, accusée de pousser les migrants dans des retranchements illégaux tels que les passeurs et conduisant aujourd'hui à ce genre de tragédies.

Le Premier ministre Charles Michel s'est exprimé, demandant d'attendre le résultat de l'enquête ouverte sur le drame. "La lumière sera faite sur ce qu'il s'est passé durant cette course-poursuite", a-t-il déclaré. De son côté, le ministre de l'Intérieur pointe le trafic d'êtres humains pour principale cause du décès. Quant à Theo Francken, il s'est contenté de tweeter "Dégoûtant", face aux accusations des différentes associations.

Les parents de la petite fille kurde sont toujours hébergés par le CPAS montois, alors qu'ils ont reçu l'ordre de quitter le territoire, comme l'indique Marc Barvais, président du CPAS local. La petite Mawda sera enterrée ce mercredi.