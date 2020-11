Les parents ayant perdu un conjoint ou un enfant pas assez soutenus

La Ligue des familles plaide lundi pour l'élaboration d'un dispositif de soutien global aux parents ayant perdu un conjoint ou un enfant. L'association dénonce que ces familles endeuillées ne sont pas suffisamment aidées, faisant face à des problèmes financiers, de lourdes démarches administratives ou encore à un congé de deuil trop court.

La Ligue a rencontré cinq familles confrontées au décès d'un enfant ou d'un des parents, et a consulté des "notaires, associations de soutien aux familles, services hospitaliers, pompes funèbres et psychothérapeutes, afin d'identifier les éléments sur lesquels il était possible d'agir".

Il en ressort qu'un décès plonge bien souvent ces familles dans des difficultés financières, même celles qui n'en connaissaient pas auparavant. C'est particulièrement le cas lorsqu'un conjoint périt, avec la perte d'un des revenus du ménage, mais aussi lors du décès d'un enfant, vu le coût des funérailles, l'impossibilité pour les parents de reprendre le travail comme avant, etc.

Autre problème identifié: le soutien psychologique est insuffisant, avec un nombre de séances thérapeutiques remboursées "beaucoup trop faible". En outre, "la part personnelle à payer par le patient est, pour de nombreuses familles, trop élevée quand on additionne les séances nécessaires pour tous les membres du ménage", souligne la Ligue des familles. Certains ne bénéficient alors d'aucun suivi, par manque de moyens.

La Ligue pointe du doigt un congé de deuil "ridiculement court" (trois jours), l'inexistence ou presque de dispositifs pour reprendre le travail progressivement et la "montagne de formalités administratives à accomplir après un décès".

L'association plaide pour l'élaboration d'un dispositif global d'accompagnement des familles endeuillées, avec la désignation d'un interlocuteur de référence à qui s'adresser. La Ligue exige aussi d'allonger immédiatement le congé de deuil à dix jours, pour ensuite mener un débat sur la durée appropriée.

L'allocation de transition, qui doit combler la perte du revenu du conjoint décédé, devrait être améliorée, comme le remboursement des consultations chez les psychologues. Il faudrait automatiser les démarches administratives et permettre aux parents de reprendre le travail progressivement.