Les parcs d’attractions fermés, les parcs animaliers limités: de nouvelles mesures restrictives contre l'épidémie de coronavirus

Un nouveau comité de concertation a eu lieu ces jeudi et vendredi. Plusieurs mesures ont été annoncées ce vendredi. Vu le contexte sanitaire et puisque plusieurs ministres ont dû se mettre en quarantaine, la réunion se tiendra en téléconférence.

Les mesures sanitaires ont déjà été renforcées la semaine dernière pour lutter contre le coronavirus. Toute la semaine, experts et autorités, chapeauté par le commissaire coronavirus Pedro Facon.

Résultat, les autorités ont décidé de fermer les parcs d’attractions. Quant aux parcs animaliers tels que Pairi Daiza, "les espaces intérieurs sont fermés au public", indique le communiqué de presse du comité de concertation. En revanche, quand c’est à l’extérieur avec respect des distances sociales et le port du masque, c’est encore possible. Là encore, les boissons et la vente de nourriture restent interdites.

"La décision a été prise pour éviter la concentration des personnes et pour éviter les contacts", a précisé le ministre-président Wallon Elio Di Rupo.