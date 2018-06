Les parcs animaliers prévoient des rafraîchissements pour leurs pensionnaires en été

Les parcs animaliers prévoient des rafraîchissements pour leurs animaux lors de températures élevées et vagues de chaleur, comme des douches, des collations glacées ou des abris, ressort-t-il d'un coup de sonde auprès de plusieurs parcs.

"Les températures ne sont pour l'instant pas exceptionnelles et certains animaux, notamment africains, sont habitués à des températures encore plus chaudes", précise jeudi un porte-parole de Pairi Daiza. Le parc hennuyer offre cependant à certains animaux des traitements particuliers en cas de fortes chaleurs, comme les pandas. Leur grotte est ainsi climatisée. "Mais ce sont eux qui décident s'ils veulent sortir ou profiter de la climatisation."

Lorsque des températures élevées sont annoncées, les soigneurs du parc préparent aussi durant la nuit des collations qui sont ensuite placées dans de la glace et distribuées aux pensionnaires. "Cela a deux avantages, puisque ça les rafraîchit et cela les occupe." Les abris de tous les animaux sont également pourvus de zones d'ombre et de points d'eau. Pour certains animaux, tels les manchots, des brumisateurs peuvent encore être activés en cas de chaleurs.

"Nous leur donnons des glaces de fruits et légumes", indique de son côté Karel Ackaert, du centre d'accueil pour animaux sauvages abandonnés De Zonnegloed à Oostvleteren (Flandre occidentale). "Les ours qui viennent juste d'arriver peuvent se rafraîchir dans un point d'eau et reçoivent une douche supplémentaire."

Bellewaerde a également pris quelques mesures, comme de l'eau plus fraîche et renouvelée plus souvent. "Les éléphants prennent plus régulièrement une douche et tous les animaux ont accès à un abri s'ils recherchent de l'ombre. Des cabanes ont par ailleurs été installées chez les lions et les tigres", ajoute Tina Taillieu, du parc d'attractions situé à Ypres. Les pensionnaires ont, là aussi, droit à des collations glacées.

Au Sea Life, à Blankenberge, les otaries ont déjà reçu mercredi un gâteau glacé au poulpe et au poisson.