Les papys braqueurs, loin d'être des cas isolés: en Belgique, le taux de récidive est de 57%

Le tribunal correctionnel de Bruxelles doit rendre ce vendredi son jugement dans le dossier de ceux qu’on a surnommés les « papys braqueurs ». Âgés de 52 à 64 ans, ils sont accusés d’avoir tenté de braquer une banque en août 2018. Des hommes âgés, déjà condamnés à de nombreuses reprises et ayant déjà fait de la prison. Car dans notre pays, le taux de récidive affiche un score inquiétant de 57%.

Et parmi ces récidivistes, un sur deux repasse à l’acte dans les deux ans qui suivent la sortie de prison.

Ces anciens détenus ont souvent été à fond de peine : ils n’ont donc aucune condition à respecter une fois dehors, ni aucun suivi. « Plus les personnes sont incarcérées, plus le risque en termes de récidive est élevé, explique Vincent Seron, criminologue à l’ULg. Et c’est ça qui est certainement l’élément prédominant. La prison, finalement, ne résout rien et par ailleurs aggrave même la situation de ce qui préexistait. »

Il peut y avoir un objectif de lucre derrière tout ça

Autre facteur qui influence la récidive : la précarité ; beaucoup de détenus sortent de prison en étant tout à fait démunis. « Qui dit manque de moyens financiers, dit difficultés de vie et pour, à un moment, trouver des solutions acceptables pour les ex-détenus, note Vincent Seron. On passe par des comportements qui sont contraires à la loi. »

La récidive est toutefois plus rare chez les ex-détenus les plus âgés. Dans le dossier dit des papys braqueurs, des personnes condamnées à de nombreuses reprises, c’est la recherche d’adrénaline qui aurait pu les pousser à repasser à l’acte. « Si ça a marché par le passé, on peut se dire que ça va encore fonctionner pour le futur donc il peut y avoir un objectif de lucre derrière tout ça et de se dire que ce sera le dernier et après on raccrochera. »

En cas de récidive, les peines sont pourtant plus sévères : jusqu’au double prévu par la loi.