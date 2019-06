Les ours polaires ont-ils leur place dans un zoo ? Ou la problématique de la captivité des animaux sauvages

Ces associations ont d’ailleurs organisé un happening ce dimanche le long de la route qui mène vers Pairi Daiza, pour interpeller le visiteur rejoignant le parc animalier. Selon la vice-présidente d’Animaux en Péril, ils étaient entre 150 et 200 personnes, arborant banderoles, panneaux, et pour certains, déguisements d’ours blancs.

La carte blanche de DierAnimal sur le site du Vif avait vivement lancé la polémique, suite au projet du parc Pairi Daiza d'accueillir des ours polaires : ces animaux, habitués aux grands froids et aux grands espaces, ont-ils leur place dans un zoo ? Pour plusieurs associations belges de défense du bien-être animal, la réponse est claire, c’est non.

La RTBF a donné la parole aux deux parties dans cette polémique, chacun développant ses arguments de son côté, défenseurs du bien-être animal et représentants du parc ne s’étant pas croisés en ce jour de protestations. Si la rencontre physique de ces deux protagonistes n’a pas eu lieu, leurs argumentations, par contre, font un chassé-croisé dans les prochaines lignes de cet article, afin d’éclairer au mieux sur cette problématique qui s’étend bien au-delà du territoire belge.

Des animaux peu adaptés à nos latitudes ?

Au-delà du statut un peu spécial de l’ours blanc, espèce qui nécessite des conditions très particulières et éloignées de celles que l’on peut trouver en nos régions tempérées, la question de la mise en captivité d’espèces sauvages fait l’objet de nombreuses réflexions, et études scientifiques.

Dès l’Antiquité, l’humain a possédé, collectionné, arboré des animaux sauvages. D’abord réservées aux élites, ces collections devinrent accessibles aux classes les plus populaires, et les zoos remplissaient alors surtout une fonction d’amusement et de "galeries" d’espèces animales. Avec la prise de conscience environnementale, et la démonstration de l’importance de la biodiversité dans le maintien des équilibres écosystémiques, les parcs zoologiques endossent alors la fonction de protection d’espèces vulnérables et de sensibilisation du grand public. Ces dernières années, ce rôle de protection est de plus en plus souvent remis en question, les associations de bien-être animal, et certains scientifiques, dénonçant les conditions de captivité des animaux.

"L’ours polaire est un peu une matérialisation du problème de la captivité des animaux sauvages dans les zoos, argumente Sophie Locatelli, vice-présidente d’Animaux en péril. L’ours polaire n’a rien à faire sous nos latitudes, les températures sont excessives et rien ne pourrait lui procurer du bien-être, en tout cas assez pour qu’il puisse vivre heureux toute sa vie. Au-dessus de 10°C, un ours est en hyperthermie, c’est vraiment un moment où il souffre."

En réponse à cette inquiétude, Jean-Jacques Cloquet, CEO de Pairi Daiza, détaille les conditions dans lesquelles se réalise l’accueil des ours polaires. "Nous répondons à une demande très forte de conseils internationaux qui souhaitent que les zoos accueillent les ours polaires. [Cette demande concerne] des individus qui sont nés parmi les humains ou qui sont orphelins, donc il n’y a pas trop de possibilités pour eux. On sait très bien que leur champ de survie est très limité dans la nature, donc il y a une demande [pour les accueillir] et l’on répond à cette demande." Dans sa réponse à la carte blanche de DierAnimal, le parc rappelle d’ailleurs ses collaborations avec des organismes et experts internationaux, et la position favorable de la "Polar Bears International" envers le rôle des zoos dans le sauvetage des ours blancs.

"Concernant les conditions météo, ça paraît surprenant. Mais il faut savoir que les conditions de confort maximum d’un ours c’est 20°C, comme la vache, et pour l’humain, c’est 23°C. Et évidemment, en cas de canicule, il y aura des installations adaptées."

Des problèmes comportementaux

Sophie Locatelli développe un autre argument, celui du contact quasi-permanent avec le public. "Sur la banquise, les ours polaires sont au calme, donc s’ils sont mis sous cloche avec de la musique, des gens qui vont crier, et certainement taper sur les vitres, évidemment ça va aussi les stresser. On voit ça par exemple dans d’autres zoos, chez les ours polaires mais aussi d’autres espèces, qui développent des stéréotypies, des gestes répétitifs afin d’évacuer une frustration, un stress."

Jean-Jacques Cloquet nous l’assure, tout sera mis en place pour que le bien-être des ours blancs, qui pourront s’isoler, à tout moment, de la foule humaine s’ils le souhaitent.