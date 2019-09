Les os artificiels, une révolution thérapeutique

Pour bien comprendre, prenons le cas très concret d’Adibia, une jeune femme de 23 ans. Il y a un an et demi, une tumeur cancéreuse a été découverte sur sa mâchoire.

Cela fait plusieurs années que les chercheurs tentent de mettre au point l’os artificiel parfait. Et certains d’entre eux semblent près du but. La société liégeoise Cerhum et la société 3D Side de Louvain-La-Neuve souhaitent mettre sur le marché d’ici quelques semaines l’implant " My bone ". Elles ont imaginé un os synthétique " sur mesure ", parfaitement adapté aux besoins du patient et dont la matière est chimiquement très proche de l’os biologique. Une innovation rendue possible par la technologie d’impression en 3D.

Il y a un an et demi, une tumeur cancéreuse a été découverte sur la mâchoire d’Adibia. - © RTBF

Après avoir été traitée par chimiothérapie, les chirurgiens ont dû procéder à une ablation de la tumeur, avec une zone de sécurité. Autrement dit, plusieurs centimètres de l’os de sa mâchoire ont dû être retirés, avec la gencive et plusieurs dents. Pour combler cet espace vide et reconstruire la bouche d’Adibia, un chirurgien plasticien a prélevé son péroné, dans la partie inférieure de la jambe. Il a taillé cet os aux dimensions souhaitées, et l’a placé dans la bouche de la jeune femme.

"L’autre avantage réside dans la porosité de l’implant. On crée des petits trous pour que l’os du patient puisse venir coloniser le greffon. Les trous permettent aux cellules et aux vaisseaux sanguins de se frayer un chemin, et de progressivement coloniser l’implant, et surtout de refaire du vrai os à l’intérieur du greffon. Le matériau que l’on a créé est vraiment reconnu par le corps comme de l’os. Il n’y aura donc pas de rejet et le greffon pourra rester en place toute la vie du patient."

Aujourd’hui, paradoxalement, elle semble plus souffrir de l’intervention à la jambe, qui a impacté sa marche, que de l’intervention à la bouche. Dans cette situation, comme dans beaucoup d’autres, l’utilisation d’un os artificiel aurait rendu la prise en charge beaucoup moins invasive, et aurait réduit le risque de morbidité.

"C’est de la pâte céramique constituée de calcium phosphate, mélangé à de la résine. C’est donc très similaire à l’os humain. Cette pâte fluide ressemble un peu à du dentifrice, et elle va durcir dans l’imprimante 3D, couche par couche. Le principe, c’est qu’une tête UV flashe une image sur la pâte et la durcit en même temps. Sur la petite pièce de 2, 5 centimètres que l’on est en train d’imprimer, il y a par exemple plus de 400 couches de 5 microns, c’est-à-dire de 0.05 millimètres."

Avancée thérapeutique ?

Les chirurgiens du CHU de Liège avec qui collaborent les sociétés Cerhum et 3D SIDE sont évidemment impatients de pouvoir tester ces implants My bone, destinés dans un premier temps à la chirurgie maxillo-faciale, mais ils restent prudents. C’est le cas de Ludovic Renwart, chirurgien plasticien et chef de clinique au CHU de Liège, qui connaît très bien le projet.

"On doit toujours être prudent pour nos patients, même si les tests pré-cliniques sont tous favorables et que les études sur les animaux montrent des résultats prometteurs. On ne peut jamais être sûr avant d’avoir testé cela sur des corps humains. On va commencer par des interventions assez simples et avec de petits implants, et puis on avancera progressivement vers des interventions plus complexes comme celles d’Adibia où on doit remplacer un os sensible, la mâchoire, qui est soumise à de nombreux mouvements. Si l’efficacité du produit se confirme, cela dit, c’est une vraie promesse pour nos patients !"