Les organisateurs du Pukkelpop retirent les drapeaux flamingants: les nationalistes flamands réagissent

Les organisateurs du Pukkelpop ont fait ôter les drapeaux flamingants, symbole du mouvement flamand, des campings du festival mais ont nié dans le même temps avoir fait retirer les drapeaux flamands officiels (une des différences principales entre le drapeau flamand et flamingant est la couleur des griffes et de la langue du lion : rouge pour le flamand, noire pour le flamingant, ndlr)

Vlaamse vlaggen in beslag genomen op Pukkelpop https://t.co/ap8AU9RXzi via @Nieuwsblad_be

Als meisjes worden aangevallen op @pukkelpop , moeten de daders worden verwijderd van het festival en de politie worden ingelicht. Lukraak Vlaamse leeuwen in beslag nemen is haat zaaien en dom. Ik hoop dat hier een goede verklaring voor is.

Anuna De Wever menacée

L'activiste climatique Anuna De Wever et ses amies ont été importunées, puis menacées de mort par plusieurs festivaliers après avoir mené une action en faveur du climat au Pukkelpop. La jeune activiste a fait une apparition surprise jeudi soir au Pukkelpop et entendait faire participer le public présent à l'action 'Clap for Climate' afin de réclamer plus d'attention en faveur du climat.

Une enquête interne est actuellement menée par les organisateurs du festival.