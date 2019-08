Les optimistes vivent plus longtemps, selon une étude américaine

Le lien entre optimisme et longévité a déjà été largement documenté. En 2000 déjà, une recherche menée par la Mayo Clinic du Minnesota, aux Etats-Unis, montrait sur 1100 patients que les optimistes vivaient plus longtemps.

Depuis lors d’autres scientifiques se sont penchés sur le sujet.

Cette nouvelle étude publiée dans la prestigieuse revue PNAS ce lundi porte sur deux groupes d’hommes et de femmes, plus de 70.000 personnes en tout. Elle a été menée par les chercheurs de la Boston University School of medicine, du National centre for PTSD au VA Boston Health System et de la Harvard T.H. Chan School of Public Healthcare.

Plusieurs décennies de recherche

Les hommes ont rempli un questionnaire évaluant leur optimisme en 1986 et les chercheurs ont vérifié 30 ans plus tard, en 2016, s’ils étaient encore en vie. Pour les femmes, le questionnaire a été rempli en 2004 et les chercheurs ont contrôlé si elles étaient en vie en 2014. Toutes ces données ont été filtrées pour garantir que seul l’optimisme soit pris en compte, et éviter que d’autres facteurs (le statut socio-économique, les conditions de santé, la dépression, l’intégration sociale, les régimes alimentaires, l’alcool, le tabac etc.) viennent biaiser les résultats.

"Une longévité exceptionnelle"

Leurs conclusions sont claires : les personnes plus optimistes sont moins susceptibles de souffrir de maladies chroniques et de mourir prématurément. Leurs résultats suggèrent par ailleurs que les personnes optimistes ont en moyenne une espérance de vie de 11 à 15% plus élevée que les autres et ont plus de chances d’atteindre ou dépasser l’âge de 85 ans.

"L’optimisme, ça se travaille !"

Si vous êtes plutôt de nature pessimiste – en langage "psy", on parlera plutôt d’anxiété et de stress — et que vous aimeriez être optimiste, ne désespérez pas. "Ça se travaille, nous explique Jérôme Vermeulen, psychologue clinicien. L’anxiété, qui est une caractéristique qui amène les personnes à voir les choses de manière négative, cela peut se travailler. Typiquement, les méthodes hypnotiques et la méditation sont des techniques qui sont pratiquées aujourd’hui par beaucoup de personnes et qui permettent de fonctionner d’une manière plus optimiste ou moins pessimiste par rapport à la vie. On peut gagner du confort et prendre conscience de certains automatismes, et, une fois qu’ils surviennent, de pouvoir les corriger ou explorer une autre façon de fonctionner dans la vie".