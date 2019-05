Les opposants à l'extension de l'aéroport de Heathrow perdent une bataille judiciaire

La justice britannique a rejeté mercredi une série de plaintes contre la construction d'une troisième piste à l'aéroport de Heathrow (ouest de Londres). Après des années de débats, les députés avaient donné en juin dernier leur feu vert à ce projet controversé d'extension de l'aéroport le plus fréquenté d'Europe. Mais ses opposants, dont le maire de Londres, dénoncent l'impact écologique et sur la qualité de vie des riverains.

La Haute Cour a rejeté cinq recours introduits contre la construction d'une troisième piste à l'aéroport de Heathrow. Parmi les plaignants figurent l'ONG Friends of the Earth et une coalition composée du maire de Londres, Sadiq Khan, de Greenpeace et des dirigeants de quatre arrondissements de l'ouest londonien (Hillingdon, Wandsworth, Hammersmith and Fulham et Richmond upon Thames) ainsi que de la localité de Windsor and Maidenhead.

Selon les plaignants, "la troisième piste d'aéroport ne peut être construite qu'en détruisant des milliers de maisons et en rendant la vie plus bruyante et moins saine pour des millions de Londoniens et d'habitants des comtés environnants".

Plus de pollution ?

L'intensification du trafic routier autour de l'aéroport risque d'aggraver la pollution dans la capitale, outre l'impact des avions sur le changement climatique, arguent-ils aussi.

Mais, sans se prononcer sur son opportunité, la Haute Cour a jugé mercredi que le projet était légal.

Avec 78 millions de voyageurs par an, Heathrow est le premier aéroport d'Europe. Une troisième piste pourrait lui permettre d'accueillir jusqu'à 135 millions de passagers.

Le ministre des Transports, Chris Grayling, voudrait achever la construction de la troisième piste d'ici à la fin 2025, pour un coût total de 14 milliards de livres (16,3 milliards d'euros) à charge de l'aéroport, qui est privé.