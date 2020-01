Les oiseaux recensés dans les jardins wallons les 1er et 2 février

Le week-end du 1 et 2 février, Natagora lancera sa campagne annuelle de recensement des oiseaux qui visitent les jardins des particuliers wallons. L'action, baptisée "Devine qui vient manger au jardin", invite les habitants de la région à consacrer une partie du week-end à l'observation des volatiles. Du côté flamand, Natuurpunt donnera le coup d'envoi ce week-end.

D'après Natagora, cette opération permet aux ornithologues de "mieux comprendre les phénomènes particuliers qui touchent les espèces les plus communes". L'an dernier, près de 10.000 foyers ont participé à l'action, observant collectivement plus d'un demi-million d'oiseaux répartis en 42 espèces.

Présente dans 8.800 jardins, la mésange charbonnière arrivait en tête des espèces aperçues dans les jardins wallons lors de l'édition 2019, devant le rouge-gorge familier et le merle noir. Ce dernier, pourtant présent dans plus de 80% des espaces verts, était à son minimum historique l'année dernière. Les observations du week-end prochain permettront de constater si la tendance se confirme.

À cette occasion, Natagora met à disposition sur son site web un formulaire permettant d'encoder les données récoltées. Des brochures informatives sont également disponibles et donnent des conseils pour reconnaître et accueillir les volatiles, L'association traitera ensuite les données et publiera les résultats de l'étude collective.