Les nuages formés par les avions participent au réchauffement climatique

Les nuages formés par le passage des avions, appelés traînées de condensation, contribuent aussi au réchauffement climatique, rappelle une étude repérée par Le Monde, et qui fait la synthèse sur la question.

Ces nuages "anthropogènes" se forment dans la haute troposphère, entre 8 et 13 km d'altitude, suite à la condensation autour des fines particules émises par le passage des avions. Selon qu'ils persistent ou non plus de dix minutes dans l'atmosphère, ils prennent le nom de Cirrus homogenitus, au regard de la classification de l'Organisation météorologique mondial. Les nuages jouent un rôle très important pour le climat terrestre : selon qu'ils laissent plus ou moins passer la lumière solaire, ou reflètent plus ou moins la chaleur qu'émane la Terre, ils permettent un réchauffement, ou un refroidissement de l'atmosphère. Et ce n'est qu'un de leurs multiples rôles.

Les traînées de condensation, qui sont de fins nuages, laissent facilement passer la lumière du soleil, mais par contre, reflète la chaleur terrestre. Il en résulte un réchauffement de surface, qui est loin d'être anodin : il représente la moitié de la contribution des avions au réchauffement climatique, voire un peu plus, selon l'auteur de l'étude, le physicien allemand Bernd Kärcher.