Les nuages de basse altitude, victimes aussi du dérèglement climatique

Les stratocumulus disparaîtront-ils, un jour, du ciel ? D'après une étude réalisée par Tapio Schneider, climatologue à l'institut américain Caltech, le dérèglement climatique pourrait, s'il dépassait un certain seuil, entraîner une disparition de ces nuages de basse altitude : "Ce sont les nuages les plus fréquents, et qui forment essentiellement une couverture blanche au-dessus de la Terre." Comme il l'explique dans une vidéo publiée sur franceinfo.fr, la disparition de ces nuages aurait des conséquences importantes.

"Comme ils sont blancs, ces nuages reflètent beaucoup de rayons du soleil de la Terre vers l'espace. Ils abritent la surface de la terre, et la refroidissent. Ils constituent donc un important régulateur de l'air. Si ces nuages disparaissent, il y aura une hausse du réchauffement climatique de 7 à 8 degrés, qui s'ajoutent au réchauffement climatique déjà en cours, à cause de la hausse de la concentration des gaz à effet de serre."

Malgré ce constat alarmant, Tapio Schneider se veut rassurant. Nous n'en sommes, en effet, pas encore arrivés à ce stade. "Cela se produirait sous des fortes concentrations de CO2, des gaz à effet de serre très importantes. Mais, on ne devrait pas atteindre ces concentrations tout de suite."

Pas de raisons de paniquer donc, mais étudier le comportement de ces stratocumulus est important, dans le cadre des recherches sur le dérèglement climatique, d'après ce climatologue. "On comprend bien les bases du système climatique, le fait qu'en augmentant la concentration des gaz à effet de serre, la Terre se réchauffe. Ce que nous ne comprenons pas, c'est ce qui va arriver aux nuages avec ce réchauffement. Etant donné qu'ils jouent un rôle majeur sur la température de la planète et qu'ils provoquent de très importantes réactions qu'on ne connaît pas complètement, il vaut mieux comprendre ce processus."