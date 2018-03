Les nouvelles technologies au service des secouristes

Quand une personne disparaît les services ont généralement peu de temps devant eux. Aujourd'hui, des nouvelles technologies leur permettent d'être de plus en plus efficace. Mais le plus difficile est de réussir à coordonner toutes les équipes.

Un grand exercice a eu lieu à la Forêt de Soignes samedi matin avec, entre autres, la protection civile, la police locale et fédérale et le département de la nature et des forêts. Plus de 80 personnes étaient présentes.