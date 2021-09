Les Néerlandais auraient-ils atteint leur taille maximale ? Entre limite biologique et régime alimentaire, une question complexe

Ils sont les plus grands du monde... mais ils rapetissent: la génération de Néerlandais née en 2001 est plus petite que celle née en 1980, a indiqué vendredi une étude menée par l'Office central des statistiques (CBS).

Un homme néerlandais de 19 ans mesure aujourd'hui en moyenne 182,9 centimètres, contre 183,9 cm pour un homme né en 1980. Une femme néerlandaise de 19 ans mesure en moyenne 169,3 centimètres contre 170,7 cm pour celles nées en 1980.

Différents facteurs, notamment l'immigration et le régime alimentaire, expliquent probablement ce changement de taille, qui inverse un siècle et demi de croissance rapide dans le pays, a indiqué l'étude.

"Au cours du siècle dernier, nous sommes devenus de plus en plus grands, mais depuis 1980, la croissance s'est arrêtée", a souligné l'étude. "Les hommes nés en 2001 perdaient en moyenne 1 centimètre par rapport à la génération de 1980, et les femmes en moyenne 1,4 centimètre". Mais tout n'est pas perdu.

"Les Pays-Bas restent la nation la plus grande du monde", a déclaré le CBS dans un communiqué.

Les hommes néerlandais devancent ainsi ceux du Monténégro qui viennent en deuxième position, suivis par l’Estonie et la Bosnie. Les femmes néerlandaises sont plus grandes que celles du Monténégro, du Danemark et de l’Islande, a précisé le CBS, citant des chiffres d'un réseau mondial de scientifiques de la santé (NCD-RisC).

Les hommes les plus petits se trouvent au Timor oriental, tandis que les femmes les plus petites sont localisées au Guatemala.

'Mauvaises habitudes alimentaires'

Les raisons derrière ce rétrécissement ne sont pas totalement claires.

L'un des facteurs est, selon l'étude, l'immigration, "en particulier des personnes d'origine non occidentale", qui tendent à être plus petites.

Mais la croissance a également "stagné" chez les Néerlandais dont les parents et grands-parents sont nés aux Pays-Bas, précise-t-elle. Les hommes n'ont plus grandi depuis les années 1980 tandis qu'il y a une "tendance descendante" chez les femmes.

Cela pourrait s'expliquer par la "limite biologique" mais est aussi probablement lié à "de mauvaises habitudes alimentaires et un apport énergétique excessif durant la période de croissance".

L'étude se base sur des auto-mesures de 719.000 Néerlandais âgés de 19 à 60 ans.

Les Néerlandais n'ont cependant pas toujours été aussi grands.

Au début du 19e siècle, ils étaient petits par rapport aux normes européennes, ne commençant à s'élever dans le classement qu'à partir des années 1840.

Il y a un siècle, les hommes les plus grands se trouvaient même aux Etats-Unis ou en Scandinavie. Ce n'est qu'avec la génération née à la fin des années 1950 que les Néerlandais ont finalement remporté le titre.

Les raisons expliquant la taille des Néerlandais restent obscures.

Un mythe populaire, considérant que les amateurs de fromages néerlandais sont grands parce qu'ils consomment beaucoup de produits laitiers, a été déconstruit par les scientifiques.

Une plus grande prospérité ainsi qu'une "sélection naturelle dans laquelle les hommes et les femmes plus grands avaient plus d'enfants que les couples plus petits" est probablement la vraie raison, a estimé le CBS.