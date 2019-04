Les moustiques sont de retour, surtout dans les grandes villes: quelques astuces pour les éviter

Vous l’avez peut-être constaté, surtout si vous vivez dans un milieu urbain : les moustiques sont de retour.

C’est un des bruits les plus détestables au monde : un léger vrombissement aigu qui tantôt gagne en intensité, tantôt disparaît.

Sur une échelle de 1 à 10, 40% des Belges situent l’irritation causée par le moustique à 8.

C’est une des conclusions d’une étude commanditée par un fabricant de produit anti-moustique et réalisée par le bureau d'étude indépendant Listen, auprès de 1.000 personnes.

Plus tranquilles à la campagne

Durant la saison des moustiques, 11% déclarent être piqués tous les jours. Ce chiffre monte à 17% pour ceux qui habitent Bruxelles et 14% pour les autres grandes villes comme Liège et Charleroi.

"La densité de population humaine plus importante dans les grandes villes correspond à une probabilité accrue d’être la cible des moustiques. Aussi, la diversité d’animaux en zone rurale constitue divers hôtes pour ces insectes hématophages qui peuvent donc être plus dispersés et moins focalisés sur les humains", explique l’entomologiste Frédéric Francis, doyen de Gembloux Agro-Bio Tech – Université de Liège.

À chacun sa technique

Parmi le large panel de techniques anti-moustiques que chacun utilise, on retrouve les moustiquaires pour porte ou fenêtre chez près de la moitié des Belges. 41% gardent les lumières éteintes et un peu plus d’un tiers fait recours à un appareil électrique.