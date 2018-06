Les millionnaires sont toujours plus nombreux et toujours plus riches

Les riches sont toujours plus riches et toujours plus nombreux. Il y a aujourd'hui 18 millions de millionnaires voire milliardaires dont la richesse totale dépasse pour la première fois le seuil des 70 000 milliards de dollars US. C’est le constat du cabinet de conseil Capgemini dans son dernier rapport. Le nombre de personnes fortunées dans le monde n’a cessé d’augmenter avec 8 millions de personnes supplémentaires rien qu’entre 2010 et 2017. La richesse des millionnaires en dollars a, quant à elle, augmenté de 10,6% en 2017 par rapport à 2016, ce qui en fait la deuxième année de plus forte croissance depuis 2011.

Où retrouve-t-on le plus de personnes fortunées ?

On les retrouve d'abord en Asie-Pacifique avec plus de 6 millions de personnes fortunées. L'Amérique du Nord comptabilise aussi beaucoup d'hommes et femmes riches (5,7 millions), suivie par l'Europe avec près de 5 millions de personnes. Enfin, le Moyen-Orient avec 700 000 millionnaires ou milliardaires. Par ailleurs, les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne et la Chine comptabilisent à eux seuls plus de 60% des particuliers fortunés.

Et en Belgique?



122 600 Belges sont au minimum millionnaires, soit 1,7% de plus en seulement un an. Parmi les "ultra-riches" comme les appelle cette étude, on retrouve le patron du Sporting d’Anderlecht Marc Coucke ou encore les milliardaires Albert Frère et Patokh Chodiev.

Mais ces chiffres ne reflètent évidemment pas la réalité de la plupart des citoyens de ce monde. D’ailleurs, d’après les estimations les plus récentes de la Banque mondiale, plus d’une personne sur dix vit avec moins de deux dollars par jour.