Les militaires belges s'entraînent au grand froid en Norvège

Au nord du cercle polaire, à plus de 1500 kilomètres d’Oslo, les para-commandos ont tombé la chemise kaki pour s’emmitoufler de blanc, opérant la mue hivernale adaptée aux rigueurs de l’hiver et du camouflage. Ronny (*) s’apprête à sauter en parachute sur le lac gelé de Takvatnet, matelassé de neige comme les collines qui l’entourent. " Vu du ciel, quand tout est blanc, c’est plus compliqué de distinguer les reliefs " explique l’infirmier parachutiste.

La région est enfouie sous 1 mètre 50 de neige et les branches des conifères battent de l’aile sous le poids. Au sol, l’avancée des troupes se fait en skis pour les longues distances ou en raquettes lorsque qu’il faut se mouvoir en souplesse dans un périmètre restreint, parfois simplement pour chercher du bois d’allumage. Physiquement et tactiquement, on est loin des progressions en bottines plus traditionnelles pour l’armée belge.