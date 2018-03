Les menstruations, un tabou qui doit encore être brisé dans le monde du sport

Les menstruations, plus communément appelées règles, sont plutôt taboues au sein de notre société, en témoigne les petits noms peu affectueux qui lui sont attribués (les ragnagnas, faisant référence à l'humeur "massacrante"; la zone rouge, évoquant une période d'alerte maximale; etc.) Dans le monde du sport, ce tabou est encore plus écrasant, et pèse sur de nombreuses sportives, vu les conséquences de ces quelques jours sur les performances sportives, qui peuvent tomber au très mauvais moment.

Cynthia Bolingo, sprinteuse belge interviewée par notre journaliste sportive, s'est montrée ravie de se voir poser la question des règles. "C’est vraiment une très bonne question parce qu’on aborde rarement ce sujet dans le monde du sport. Pour ma part, j’ai énormément de difficultés à gérer mes menstruations parce qu’une fois qu’elles arrivent, je suis totalement déstabilisée, tant mentalement que physiquement, mais je suis vraiment aussi réduite quasi de 50 %."