Les médicaments nous coûtent-ils trop cher ?

L’année dernière, le budget des soins de santé consacré aux médicaments a été dépassé de plus de 250 millions d’euros. Un dérapage qui alarme la Mutualité chrétienne. Le problème, selon elle, c’est une vague de nouveaux médicaments, en particulier pour le traitement du cancer. Or, toujours selon la Mutualité chrétienne, ces nouveaux médicaments sont souvent très chers et n’offrent dans certains cas que peu de valeur ajoutée. Le secteur pharmaceutique est pointé du doigt pour manque de transparence. Les prix élevés ne seraient pas toujours justifiés. Le budget des soins de santé pour les prochaines années serait donc en péril.

Les nouveaux médicaments sont-ils trop chers ? Sont-ils prescrits à mauvais escient ? Le secteur pharmaceutique manque-t-il de transparence ?

Bertrand Henne reçoit autour de la table de "Débats Première", ce lundi 23 avril dès 12h30, Jean Hermesse, secrétaire général de la Mutualité chrétienne et Stefaan Fiers, directeur de la communication de Pharma.be