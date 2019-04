Les médiathèques ne loueront plus de CD et DVD

Depuis l’émergence des plateformes numériques et la multiplication de l’offre digitale de musiques et vidéos sur internet, le public s’éloigne des médiathèques. Il y a quelques années, un changement de nom intervient. La Médiathèque devient le Point Culture. Mais en posant la question à quelques personnes, alors que nous sommes juste devant le Point Culture de Charleroi, ce nouveau nom n’évoque rien. En revanche, lorsqu’on parle de la Médiathèque, la réponse est immédiate : « Ah oui, ça, c’est juste là ». Un pas plus loin, nous demandons aux gens que nous croisons à quand remonte leur dernière visite à la médiathèque : « il y a longtemps quand mes enfants étaient petits », nous dit cette jeune retraitée, « au moins vingt ans, aujourd’hui je dispose de tout ce dont j’ai besoin pour ne plus devoir y aller », ajoute un homme entre 35 et 40 ans.

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. « Depuis 2000 ou 2001, nous perdons chaque année 15% de fréquentation et de recettes » admet Pierre Hemptinne, directeur de la Médiation Culturelle des Points Culture. « Il y a un raz de marée numérique dans les usages d’accès à la culture. Et ça, nous on y sommes tous confrontés et c’est un fait auquel on ne peut rien faire, on n’a pas la main dessus. On a tenté de changer les tarifs. On a tenté, de différentes manières, de fidéliser, de poursuivre l’aventure d’une autre manière. Mais il n’y a rien à faire. On voit que les jeunes ne viennent plus. Ce qui a fait le succès de la Médiathèque, c’est que chaque année des étudiants arrivaient, découvraient la musique, le cinéma grâce à nous. Il y avait un renouvellement constant du public. Mais à un moment ce flux-là s’est tari et il se tarit de plus en plus ».