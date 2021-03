Les médecins veulent pouvoir re-vacciner les patients greffés et dialysés dans les hôpitaux : "Ils font des infections graves et meurent"

Les patients sous dialyse ou qui ont subi une greffe de rein figurent parmi la liste des personnes prioritaires pour la vaccination au Covid-19. Mais depuis que les régions sont en charge de la distribution des doses, les hôpitaux ne sont plus autorisés à injecter le vaccin à leurs patients récurrents, les doses de sérums ayant été réquisitionnées pour les centres de vaccination. Une situation que déplorent tant les médecins que les patients et qui impacte directement les unités de soins intensifs. Être sous dialyse, c’est d’abord souffrir d’une insuffisance rénale qui limite le corps dans l’évacuation des déchets présents dans notre circulation sanguine. C’est pourquoi ces patients visitent en moyenne trois fois par semaine un hôpital fin qu’une machine garantisse le bon fonctionnement de leur système rénal que leur corps n’est plus capable d’assurer lui-même. On dénombre 15.000 personnes ayant recours à la dialyse dans les hôpitaux belges. Jusqu’à il y a peu, ces patients pouvaient se faire injecter leurs doses directement lors de leurs visites à l’hôpital. Habitués des couloirs des centres de soins, cela facilitait indéniablement leur administration du vaccin tout en garantissant un temps d’attente très court avant la première dose. Mais cela fait désormais partie du passé. "Si on a des nouveaux patients ou des patients qui ont d’abord hésité à se faire vacciner, on a plus de doses à disposition pour ces populations-là", déplore le docteur Joseph Mbaba, néphrologue à l’hôpital de Mons. ►►► À lire aussi : "La semaine prochaine, ceux qui veulent se faire vacciner pourront s’inscrire sur liste d’attente" Je n’ai pas envie de mourir là, tout de suite Résultat : les patients greffés ou dialysés doivent désormais s’en remettre aux centres de vaccination et l’attente peut être longue pour ces personnes qui mesurent chaque jour un peu plus les risques qu’ils encourent s’ils sont contaminés par le coronavirus. "Nous sommes des personnes fragiles et je n’ai pas envie de mourir là, tout de suite", témoigne, Lucienne alors connectée à la machine qui assure le traitement de déchets dans son corps à la place de ses reins dysfonctionnels. "Il faut vivre dans un hôpital pour se rendre compte l’importance de ce vaccin." Un plus grand risque d’en mourir "Ces patients font des infections graves et meurent, j’ai personnellement dû ventiler l’un d’entre eux une heure en attendant qu’une place se libère aux soins intensifs", alerte de son côté de docteur Jean-Marc Desmet, président du Groupement des Néphrologues Francophones de Belgique (GNFB), qui rassemble les médecins spécialisés dans les traitements des maladies rénales. Il tire la sonnette d’alarme pour que les patients dialysés soient pris en considération à hauteur des risques qu’ils encourent. ►►► À lire aussi : Derrière les chiffres : 543 patients Covid-19 en soins intensifs. Pourquoi c’est un problème ? À l’heure actuelle, 85% des patients dialysés ont pu recevoir leur première dose à l’hôpital lorsque les injections y étaient encore pratiquées mais du côté des greffés, ce chiffre dégringole à un taux de 15%. Et c’est d’autant plus problématique que les décès chez ces deux groupes sont respectivement quatorze et onze fois plus fréquents. "Ils saturent les soins intensifs. C’est donc de la bonne médecine préventive, c’est une bonne idée de les vacciner", plaide le docteur Mbaba. Les longs délais des centres de vaccination En attendant et alors que la Belgique a atteint ce 27 mars un taux d’un tiers de lits en soins intensifs occupés par des patients Covid, les personnes sous dialyses sont contraintes de se tourner vers les centres de vaccination. Mais là, pour avoir sa dose, il faut s’armer de patience, prendre rendez-vous et chaque jour de plus non-vacciné est un jour supplémentaire où le risque plane au-dessus de la tête des dialysés comme une épée de Damoclès. ►►► À lire aussi : Vaccination en Belgique : ceux qui refusent le vaccin auront une deuxième chance "Quand vous vous levez le matin, le premier mot que vous entendez, c’est comorbidité, quand vous vous couchez, c’est le dernier que vous entendez. Donc fatalement vous êtes fragilisés, c’est quand même jouer avec le feu", s’inquiète Alain, 62 ans et dont la vie est ponctuée par les visites à l’hôpital depuis près d’un an et le début de sa dialyse. Il devait s’y faire vacciner il y a quelques jours jusqu’à ce que les nouvelles règles n’en décident autrement, prolongeant encore un peu plus son inquiétude.