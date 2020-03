Covid-19: "il y a quelque chose qui doit changer dans la manière de gérer cette crise", estiment les médecins généralistes

Thomas Orban est médecin généraliste à Bruxelles, il est aussi président du collège de médecine générale francophone et président de la société scientifique de médecine générale : "maintenant, il y a quelque chose qui doit changer dans la manière de gérer cette crise", dit-il d’emblée. Mais l’homme précise qu’il salue aussi le fait que les entités fédérées ont rencontré la première ligne en même temps que les coupoles hospitalières et les autres spécialistes. Mais, en ce qui concerne le fédéral, les généralistes ne trouvent pas normal qu’ils n’aient pas été associés aux décisions. Or, on se trouve face à une crise sanitaire et "le fédéral qui émet des règles doit écouter la première ligne, pour qu’on puisse adapter les procédures en conséquence et qu’elles soient pragmatiques et efficaces".

Pour expliquer ce mécontentement, Thomas Orban revient sur les directives données par Sciensano, l’institut Scientifique de santé publique, qui dit-il : "sur la théorie sont tout à fait justes". Les médecins peuvent réaliser des frottis sur des personnes qui reviennent de zones où circule le coronavirus : " mais on sait très bien que les médecins généralistes, pour la plupart, n’ont pas de masques et quand ils en ont ce sont des masques d’il y a 10 ans datant de l’épidémie de grippe (H1N1) ". Et ce médecin de préciser, qu’a priori, et contrairement à ce que dit le SPF Santé publique, ils n’auront pas de masques d’après ce qu’il a pu comprendre lors d’une dernière réunion avec les entités fédérées.

Aujourd’hui, alors que nous sommes dans une phase où l’on tente de limiter la propagation du virus, si un patient appelle son généraliste, parce qu’il a des doutes, le médecin va effectuer un frottis. Pour Thomas Orban, cela se fait alors que les médecins n’ont pas de réponses claires sur les aspects sécuritaires. Quel type de masque doit être utilisé ? Faut-il protéger les yeux avec des lunettes ? Pour cet homme, les procédures ne sont pas complètes ou suffisamment explicitées.

Pour conclure, le président du collège de médecine générale francophone explique qu’il ne s’agit pas ici de peur : "mais je pense qu’on est ici devant une épidémie qui pourrait être importante, si on suit ce qu’il se passe ailleurs. On doit donc réfléchir comment protéger les soignants pour que la force soignante du pays reste en bonne santé."