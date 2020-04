Les médecins généralistes à Sophie Wilmès "Nous avons besoin d'un commandement unique et clair"

Le Collège de Médecine-Générale francophone de Belgique, qui représente l’ensemble des généralistes francophones, a envoyé ce mardi soir une lettre ouverte à la Première ministre Sophie Wilmès (MR), à la ministre de la Santé Maggie De Block (Open VLD) au ministre en charge des dispositifs médicaux et des médicaments, Philippe De Backer (Open VLD), et au ministre de l’Intérieur Pieter De Crem (CD & V). Les médecins généralistes y dénoncent la gestion de cette épidémie par les autorités de santé, et souhaitent que la suite de cette pandémie soit mieux anticipée.

"Nous allons devoir affronter la sortie d’hospitalisation des patients COVID19 + la décompensation de patients chroniques polypathologiques sans surveillance clinique rapprochée depuis plusieurs semaines, les patients en maison de repos et de soins infectés ou pas par le COVID19. Nous allons devoir sortir de nos cabinets" expliquent les médecins généralistes francophones.

Pour nous protéger dans cette tâche, qu’avez-vous prévu ?

"Nous devons le savoir. Nous y avons droit et nous ne sommes pas les seuls".

Paul De Munck, président du Groupement Belge des Omnipraticiens, le principal syndicat des médecins généralistes, lançait déjà un appel clair à la ministre de la Santé et la première ministre belge, le 6 mars dernier sur nos antennes : "Il n’y a pas de général en chef qui contrôle la situation. Madame De Block, les médecins ne pleurent pas. Ils assument leur boulot, mais les médecins généralistes veulent être associés au poste de commandement pour vous dire comment ça se passe sur le terrain."

Cette fois-ci aussi le Collège de Médecine générale francophone de Belgique insiste une nouvelle fois :

Nous avons besoin d’un commandement clair pour le navire Belgique

"Qui informe et explique en toute transparence l’état de la situation, en particulier au niveau de d’équipement de protection individuel (EPI) et des stratégies de gestion de santé publique. Qui sache réquisitionner le matériel nécessaire et le mettre à disposition des soignants via un système fédéral et efficace" revendiquent les médecins généralistes qui saluent le travail et "la mobilisation inédite de tous les soignants de première et de deuxième ligne, ainsi que tout le personnel d’aide et de soins à domicile".

Le Collège de médecine générale est fier de l’ensemble de ses membres, ils attendent "la même chose de la part de l’ensemble du gouvernement !"

Besoin d’une réponse claire, précise et transparente sur les moyens de protections

Il est impossible pour les généralistes de se procurer masques et matériels de protections individuels, et cela ne peut plus durer pour les professionnels de la santé. "Nous voulons une réponse claire, précise et transparente sur les moyens de protections que le gouvernement compte mettre en pratique et dans l’immédiat à disposition de la médecine générale".