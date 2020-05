Les médecins et les soignants de première ligne ont le blues, ils ne se sentent ni protégés ni entendus

Ils sont une centaine de généralistes, de soignants, d’infirmières à domicile, de kiné à avoir signé une lettre ouverte aux autorités en charge de la santé, pour dénoncer les problèmes auxquels ils sont confrontés depuis le début de la crise. Ils se sentent fatigués, démotivés parfois, en résumé, ils ont le blues.

Au front sans protection

Nous avons contacté trois d’entre eux pour mieux comprendre ce qu’ils avaient vécu et pour quelles raisons, aujourd’hui, une centaine de ces soignants publie cette carte blanche. Et tous les trois, nous ont confirmé avoir été envoyés au front sans armes. Jean-Claude Hariga, médecin à Bruxelles image la situation : "Nous sommes des acteurs du théâtre de la santé et nous aurions voulu ne pas monter nus sur scène. Nous n’avons pas reçu de masques FFP2 censés nous protéger contre le virus. C’est un de mes patients qui m’a donné des masques de chantier un peu efficaces. Je les ai utilisés puis stérilisés de manière artisanale, au four à 75 °C, pendant 30 minutes, avant de les réutiliser."

"Je me suis fournie tant bien que mal, j’ai acheté donc du matériel comme beaucoup de collègues": renchérit Nicole Vanieuwenhuyse, généraliste. "On a soi-disant des masques FFP2 mais qui ne tiennent pas, qui nous rapprochent les oreilles devant les yeux. On n’a pas reçu, non plus de surblouses, on aurait dû prévoir tout cela mais en janvier, nous étions au four et au moulin, avec l’épidémie de grippe. Nous pensions qu’avec neuf ministres de la Santé, nous aurons été prévenu à temps… Mais ce ne fut pas le cas."

Des médecins créatifs mais qui ont le sentiment de n’être pas entendus

"Nous avons l’impression d’être dans un flou artistique permanent, sur l’annonce des décisions, il n’y a pas de concertation avec les généralistes de terrain, on reçoit certaines infos par mail via le Collège des médecins généralistes mais on en apprend autant par la grande presse. Il n’y a pas une voix claire en Belgique pour dire les généralistes vont assurer telle mission et pour cela, ils vont recevoir tel matériel" déplore Jean-Claude Hariga. "La communication des autorités sur ce qui était un cas d’urgence ou pas est aussi mal passée. De nombreux patients croyaient que mon cabinet était fermé et ils n’ont pas pris rendez-vous pour d’autres maladies."

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

Tanguy De Thier, membre d’une fédération de maisons médicales ne le cache pas : "J’ai le blues de revoir mes patients. Il y en a que je n’ai pas revu depuis longtemps. Or, il y a d’autres pathologies que le covid-19. Je suis anxieux de voir arriver une deuxième vague de patients avec des problèmes cardiaques, des cancers, des patients qui ont laissé leur maladie aller sans surveillance. Cette semaine, ils commencent à revenir, certains sont dans des états psychologiques difficiles. Nous allons les reprendre en main mais nous ressentons aujourd’hui une fatigue physique et psychologique, nous aurions plutôt besoin d’un petit break".

Notre doctoresse, elle, a pu continuer à suivre ses patients atteints de maladies chroniques mais ce fut aussi le règne de la débrouille : "J’ai fait avec les moyens du bord, j’en ai vu quelques-uns à la sauvette, nous avons prêté des instruments, certains avaient un tensiomètre, d’autres un saturomètre pour qu’ils puissent faire la mesure eux-mêmes. Je n’ai donc pas ce sentiment qu’il y ait un de mes patients qui soit en rade."

Des recommandations parfois floues qui ont du mal à passer

C’est le dernier épisode sur les frottis de dépistage qui a déclenché la mauvaise humeur de ces soignants de première ligne. Les autorités leur avaient apparemment promis que tous recevraient les kits de dépistage et les équipements pour les faire en toute sécurité. Or les médecins n’ont rien reçu. Nicole Vanieuwenhuyse estime que c’est une atteinte à la liberté des médecins traitants : "Tous n’ont pas envie de faire ces tests. Et faire ces tests sans être équipé, c’est dangereux. Il y aura peut-être des soignants qui seront amenés à les faire sans protection, et c’est encore plus dangereux pour tout le monde. C’est une situation qui ne devrait pas se produire. Tests et équipements, cela va de pair."

Jean-Claude Hariga n’hésite pas à parler de brouillard permanent : "Nous avons de nouvelles missions comme le dépistage et nous n’avons même pas encore le code de remboursement du frottis. Et puis, au-delà des protections, les recommandations pour le prélèvement lui-même ont déjà changé plusieurs fois. Sciensano a d’abord recommandé de le faire dans une narine, puis dans les deux puis enfin dans la gorge. Mais on a manqué d’écouvillons. Aujourd’hui, nous sommes fatigués, démotivés, en perte de confiance vis-à-vis des décideurs. C’est l’ensemble du personnel de santé qui frise le surmenage."