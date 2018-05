Les médecins-conseils des mutuelles sont surmenés

Les médecins-conseils des mutuelles ont pour mission d’aider les malades à retourner au travail, mais certains, de plus en plus nombreux, tombent eux-mêmes en incapacité de travail, au bout du rouleau face au nombre croissant de tâches qu’on leur assigne. Face à l’image aussi de leur métier : ils sont vus comme celui qui contrôle, pas celui qui aide.

Le travail du médecin-conseil est notamment d’accompagner le malade en incapacité de travail pour qu’il retrouve un emploi qui lui convient malgré son handicap, un accompagnement qui prend du temps et c’est bien l’un des problèmes auxquels les médecins-conseils sont confrontés, explique Anne Vergison, responsable adjointe des médecins-conseils chez Solidaris: "On a en moyenne un quart d’heure pour voir les gens, on ne les voit pas tellement souvent, on nous dit : 'vous avez des délais très stricts' et nous sommes sanctionnés si nous n’avons pas respecté ces délais et que nous n’allons pas assez vite".

Docteur, vous vous rendez compte que vous allez me pousser dans une situation sociale dramatique ?

Faire toujours plus vite, même quand il s’agit d’annoncer à un patient qu’il va perdre son indemnité alors qu’il souffre encore de handicap qui hypothèque son retour au travail. "Il faut pouvoir encaisser et c’est vrai qu’on a des affiliés parfois qui nous disent : 'Docteur, vous vous rendez compte que vous allez me pousser dans une situation sociale dramatique ?'" poursuit Anne Vergison.

Résultat : des médecins-conseils surmenés, souvent en fin de carrière, qui assument difficilement ce que devient leur métier. Frédéric Hennaut, responsable des ressources humaines chez Solidaris, explique : "Au niveau maladie, on constate souvent que c’est dû au fait qu’on force à remettre des gens au travail dans n’importe quelles conditions, même si c’est vers un mauvais emploi, alors que ce n’est pas l’essence même de mon métier, qui est essentiellement un métier d’accompagnement du malade".

Et les médecins-conseils auraient moins de temps pour accompagner les patients à cause de l’accumulation des mesures imposées par le gouvernement ces dernières années. C’est un constat partagé par toutes les mutuelles.