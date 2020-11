Les masques chirurgicaux peuvent-ils être lavés et réutilisés jusqu'à dix fois ? Oui, selon une étude française

Les masques chirurgicaux sont lavables et réutilisables jusqu’à dix fois : c’est ce qu’affirme une étude menée par UFC-Que Choisir, la principale association de consommateurs en France, l’équivalent de Test-Achats chez nous. Fini donc, si l’on en croit cette étude, de jeter ses masques chirurgicaux après trois à quatre heures d’utilisation ou lorsqu’ils sont humides : après les avoir lavés à 60 degrés, en machine, ils peuvent encore être portés. Une "bonne nouvelle pour le porte-monnaie et la planète" comme le dit l’association de consommateurs.

Depuis le premier confinement et encore plus depuis l’obligation du port du masque dans les lieux publics, on peut acheter des masques chirurgicaux dans les grandes surfaces ou les petits commerces. Leur prix tourne autour des 30 euros les 50 pièces. Mais leur durée de vie est limitée. En les lavant, on prolonge celle-ci et on réaliserait des économies. Mais comment UFC-Que Choisir s’y est pris pour en arriver à cette conclusion ?

En grande surface et en parapharmacie

Tout d’abord, l’association a voulu corroborer les propos de Philippe Vroman, enseignant-chercheur au laboratoire de recherche textile Gemtex de l’École nationale supérieure des Arts et industries textiles de Roubaix. En septembre dernier, celui-ci affirmait que l’on pouvait laver en machine des masques chirurgicaux. UFC-Que Choisir l’a pris au mot. Direction trois commerces : Auchan, Leclercq et une enseigne de parapharmacie. Les masques vendus par Auchan et Leclercq revendiquent la norme EN14683 type 1 (soit de véritables masques chirurgicaux), les masques achetés en parapharmacie ne revendiquent aucune norme.