Les marques toujours plus proches des rappeurs

Pour la sortie de son album "Chocolat", Roméo Elvis collabore avec Galler. Résultat croquant avec les "Croc Romeo", des bâtons de chocolat aux couleurs de l'album et distribués gratuitement lors d'une séance de dédicace et de deux concerts du rappeur belge à Paris et à Bruxelles.

"C'est Roméo Elvis qui est venu vers nous. Il cherchait une chocolaterie belge. On a organisé une petite réunion et on lui a ouvert les portes de la chocolaterie. Tout s'est fait très vite", nous confie Vanessa Fernandes, la porte-parole de Galler. "C'est une très belle visibilité pour nous de s'associer avec Roméo Elvis. C'est un très beau porte-voix".

Pour la chocolaterie, cette collaboration est une manière d'être plus présente sur le marché français tout en mettant en avant la "belgitude". C'est aussi l'occasion de toucher un nouveau public. "On espère attirer les plus jeunes avec ce format de chocolat".

Si c'est une grande première pour Galler de collaborer avec un rappeur, c'est loin d'être une innovation pour d'autres marques qui ont rapidement flairé le potentiel de s'associer avec des artistes en vogue. Une pratique qui est donc de plus en plus courante.