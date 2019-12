Les marques de saumon fumé "Baltique" et "Traiteur", rappelées par l'AFSCA, pour cause de listeria

Rappel de saumon fumé " Baltique " et " Traiteur " vendus en poissonnerie

Nature du problème : présence de Listeria monocytogenes

Suite à une notification via le système RASFF (système d'alerte rapide européen Food et Feed), l'AFSCA retire le saumon fumé " Baltique " 4 tranches -200g " et le saumon fumé " Traiteur " – plaque de 200g E.C " de la vente et le rappelle auprès des consommateurs en raison de la présence de Listeria monocytogenes. Ces produits ont été vendus en poissonnerie.

L'AFSCA demande de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel il a été acheté.

Description des produits

- Saumon fumé " Baltique " 4 tranches - 200g

- Saumon fumé " Traiteur " plaque de 200g

- Date limite de consommation (DLC) (" A consommer jusqu'au ") : 21/12/2019 ; 22/12/2019 ; 25/12/2019 ; 26/12/2019 ; 27/12/2019 ; 28/12/2019 ; 29/12/2019 ; 31/12/2019 et 02/01/2020

- Nature de l'emballage : produit préemballé

- Poids : 200g

Ces produits ont été vendus via :

- COMPTOIR DES MERS SPRL (RUE DES GUILLEMINS 90 – 4000 LIEGE)

- L'OCEAN (ROUTE DE CHATELET 373 - 5621 MORIALME)

- POISSONNERIE DU PECHEUR (RUE SAINT NICOLAS 456 - 4000 LIEGE)