Les marchés alimentaires, les oubliés du déconfinement?

Les marchés ont-ils été oubliés dans les annonces de vendredi soir organisant le déconfinement progressif de la Belgique? Certains professionnels, qui espéraient leur retour, le croient. Laurent Nys, directeur du marché matinal de Bruxelles avait pourtant diffusé une carte blanche sur le site internet de la RTBF dès jeudi, en prévision de la conférence de presse de la Première ministre Sophie Wilmès (MR). Il insistait sur le poids économique de ce secteur. Pour rappel, les marchés ne sont plus organisés depuis la mi-mars dans notre pays.

La saison des produits frais, c’est maintenant

Ce samedi matin, Laurent Nys, très inquiet, réagit: "A la suite de la conférence de presse, on peut s’étonner de l’absence de réponse claire. Cette catégorie professionnelle qui regroupe plus de 6000 sociétés, près de 20.000 acteurs, est dans l’attente. La fragilité saisonnière de ces métiers est importante, et prive les exploitants de fonds de réserve. De plus la saison des produits frais, c’est maintenant."

Laurent Nys précise: "On a tenu compte de cela pour les pépiniéristes, je pense que pour les maraîchers il convient de le faire également. L’esprit des règles édictées pour sortir du confinement ne peut qu’englober les marchés dans le volet "ouverture des commerces". J’en suis certain. Il ne peut en être autrement. Imaginez l’ouverture de la rue Neuve et des principaux shoppings tels que Dockx ou City 2 et en même temps interdire les marchés?"