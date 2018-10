Maquillages d'Halloween: comment prévenir les risques d'allergie?

Jusqu'au 4 novembre, plus de 300 monstres déambulent dans le parc Walibi à la recherche de visiteurs à effrayer. Des créatures dignes d'un film d'horreur qui prennent vie grâce à du maquillage. Prothèses en latex, colle, faux sang : ces produits sont synonymes d'amusement, mais peuvent parfois causer des désagréments chez certaines personnes.

Maylis Mayoka est une danseuse recrutée par le parc Walibi pour faire peur aux amateurs d'attractions. Quarante minutes ont été nécessaires pour la transformer en un monstre à la peau blanchâtre en décomposition et recouverte de sang. Un maquillage qui nécessite la pose d'une prothèse en latex liquide : "Nous utilisons une colle à postiche, assez forte, pour permettre à la prothèse de tenir en place malgré la transpiration et les mouvements de son visage quand elle crie pour faire peur aux visiteurs", explique Tommy Waton, make-up artist et responsable des maquilleurs du parc durant la période d'Halloween. Afin de créer des personnages effrayants, les maquilleurs ont également à leur disposition de la cire, du faux sang mais aussi du vernis à dents.

Des produits similaires se retrouvent dans les rayons de la plupart des boutiques de déguisement, notamment celle de Karine Oberman à Ixelles, en Région bruxelloise : "Les cicatrices peuvent être faites à partir d'une pâte en latex. Nous avons aussi des cicatrices toutes prêtes. Il suffit de les coller avec une colle cosmétique et de la recouvrir de couleurs ou de faux sang pour un effet encore plus réaliste".

Des allergies possibles 10 jours après l'utilisation

A priori sans danger pour la santé, les produits de maquillage d'Halloween peuvent toutefois causer des allergies chez les personnes les plus fragiles comme l'explique la dermatologue Marie-Claude Jacobs : "Les personnes atopiques qui ont tendance à avoir de l'eczéma peuvent développer une allergie à ce type de produits, par exemple au latex. Il peut s'agir d'une réaction immédiate ou bien d'une allergie retardée qui peut apparaître jusqu'au 10 jours après l'utilisation du maquillage". La dermatologue rappelle également qu'un risque d'allergie existe aussi pour les personnes sans problème cutané particulier.

En cas de problème cutané important, il est préférable de se rendre chez un médecin pour obtenir un traitement adéquat. Lors d'une réaction immédiate, il est conseillé d'enlever le maquillage ou le masque et de bien nettoyer la peau. "Tester le produit une heure avant son utilisation sur une partie du corps permet de déceler uniquement un risque de réaction immédiate", précise Marie-Claude Jacobs. Pour prévenir une éventuelle allergie à plus long terme, il est nécessaire de tester le produit plusieurs fois de suite durant plusieurs jours.

À Walibi, les acteurs ont dû "signer" pour 13 jours de colle, de peinture ou de latex. Lors du recrutement, ils ont dû faire part des risques d'allergies : "On peut adapter nos produits en fonction de leurs problèmes. Mais cela arrive que des peaux soient irritées. Nous conseillons à tout le monde un bon démaquillant et de bonnes crèmes hydratantes en guise de prévention", précise Tommy Waton.