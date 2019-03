Les manifestants pro-climat restent sur la rue de la Loi mais hors de la zone neutre, en accord avec la police

« Et 1, et 2, et 3 degrés, c’est un crime contre l’humanité », scandent les quelque 300 personnes issues de plusieurs organisations comme Greenpeace et Act For Climate Justice présentes au centre de Bruxelles. Ils ont entamé une action contre le blocage de la Loi Climat, ce dimanche soir vers 18 heures. Installés devant le Parlement, rue de la Loi à Bruxelles, ils prévoient d’y passer la nuit, voire d’y rester jusqu’à mardi matin. Parmi les personnes présentes figurent Anuna De Wever, animatrice du mouvement Youth for climate en Belgique, et le réalisateur Bouli Lanners.