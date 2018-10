Les maisons de repos refusent les coupures électriques

Doit-on craindre un automne et surtout un hiver trop rudes pour notre réseau d’alimentation électrique ? Le risque d’une rupture temporaire dans l’approvisionnement est en tout cas réel, et reconnu par les autorités.

C’est dans ce contexte que les responsables de maisons de repos (MR) et de maisons de repos et de soins (MRS) de Wallonie ont reçu un projet de circulaire émanant de l’Aviq (Agence pour une vie de qualité) et du cabinet de la ministre régionale de l’Action sociale, Alda Greoli (cdH).

Un paragraphe de ce courrier en particulier ne passe pas. Il stipule que les MR et MRS doivent "tenir à jour une liste des personnes qui pourraient être impactées par le délestage. Ces résidents devront être évacués vers une autre structure capable de les accueillir dans les meilleures conditions". Une liste attendue pour le 1er décembre prochain.

Impraticable

La réponse du secteur est claire : pas question, en cas de délestage de quelques heures, de transférer une partie des résidents dans un lieu toujours alimenter en éléctricité.

"C’est inenvisageable au nom de la sécurité et de la santé des personnes, explique Vincent Frédéricq, secrétaire général de Femarbel, la fédération des maisons de repos privées. Nos institutions hébergent des personnes qui ont besoin de soins permanents. La grande majorité des résidents est même lourdement dépendante. Une évacuation est absolument impraticable. Nos maisons de repos doivent être considérées comme prioritaires".

Les gestionnaires de MR et de MRS demandent donc un traitement similaire à celui des hôpitaux, un statut particulier qui les préserve de toute coupure électrique.

"Tous les pensionnaires seraient impactés et devraient être évacués, c’est donc une aberration. C’est même précisément les résidents les plus fragiles qu’il faut éviter de bousculer dans leurs habitudes et leurs soins. Cette demande n’a vraiment pas de sens, confirme Eddy Wanet, directeur des deux maisons de repos du CPAS de Gembloux. Nous devons être considérés comme des hôpitaux, encore plus prioritaires qu’une école par exemple".

Le secteur a déjà formulé cette revendication lors des dernières années, lorsque la menace de délestage était réelle également, mais sans succès. La demande est désormais sur la table de l’Aviq et d’Alda Greoli, qui n’ont pas encore pris position.