Les maisons de repos en etat d'asphyxie : elles manquent d'oxygène pour leurs résidents

Tout est parti du mail d’une de nos auditrices. Epouse d’un médecin généraliste, elle nous relaie sa colère et son désarroi. Suite à la pandémie de coronavirus, deux de ses patients, résidant dans un home manquent d’oxygène. Ils ne peuvent pas non plus intégrer les soins intensifs d’un hôpital vu leur âge. Ils semblent donc condamnés à brève échéance.

Ce matin, Vincent Fredéricq, secrétaire général de la Fédération Femarbel des maisons de repos nous confirme: “Nous arrivons au bout des bouteilles d’oxygène dans nos maisons de repos”.

Vincent Frédericq nous explique qu’il y a de l’oxygénothérapie possible dans les homes mais elle dépend du matériel disponible. Les homes, selon lui, ne peuvent pas se substituer pour autant aux hôpitaux. Quant à envoyer un patient très âgé à l’hôpital, c’est une arme à double tranchant : " Le remède risque de tuer le patient. Entuber une personne très âgée est risqué car ça implique une anesthésie de longue durée souvent mortelle pour la personne âgée. "

Si le patient a besoin d'une quantité importante d'oxygène, nous ne pouvons pas le fournir

A la Maison de repos "Au privilège" à Haut-Ittre dans le Brabant wallon, la direction met tout en œuvre pour accompagner ses résidents, mais elle le sait, elle ne dispose pas de tout le matériel nécessaire. Stéphane Hubert, directeur de la maison de repos :" Si le résident a besoin d’une quantité importante d’oxygène nous ne pourrons pas le fournir. C’est clair, nous ne remplaçons pas un hôpital ".

Il y au niveau mondial une rupture de stock d'oxyconcentrateurs

Air Liquide Medical est l’un des principaux fournisseurs d’oxygène médical en Belgique. Didier Dehard, son responsable du secteur industriel médical nous confirme : " Au niveau mondial, il y a, actuellement, un problème de rupture de stock d’oxy-concentrateurs. Ce dispositif est une sorte de masque qui prend l’air ambiant et le purifie. C’est le plus couramment utilisé dans les homes. "

Cependant, la société Air liquide propose des alternatives : " La solution serait d’utiliser récipients (10-40 litres) d’oxygène liquide cryogénisé. L’avantage, c’est qu’un litre d’air liquide correspond à 850 litres d’oxygène gazeux. "

Une solution qui viendrait à point nommé pour les homes car sans oxygène et sans hospitalisation possible pour certains de ses residents, le risque sera d’assister à une hécatombe de mortalité dans les homes.