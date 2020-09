"Les Maisons de Jeunes, un repaire de voyous ? Démontons ces clichés !"

Le temps a déjà rafraîchi, mais le soleil est encore de la partie. Une herbe verte et des plants de tomates qui regorgent de fruits en cette fin d’été : nous sommes dans un petit jardin de ville, en plein cœur de Verviers. Les cris d’enfants résonnent entre les murs, et Fanchon donnent ses indications : "Prenez les plus mûres, les plus rouges !" La récolte s’annonce bonne. Ici un "Fanchon, celle-ci, elle est encore rosée, ça ne va pas ?" auquel elle répond "Si, c’est une autre variété ! ". Pour peu, on croirait presque un après-midi chez tantine ou marraine, avec ses petits protégés. Et pourtant… Et pourtant, Afsa, Julian et Océane n’ont aucun lien de parenté avec Fanchon. Plutôt un lien d’affection. Noué ici, une rue à côté, à la Maison de Jeunes des Récollets à Verviers. Fanchon est animatrice et les petits, ravis de suivre une adulte pas vraiment marraine, et encore moins professeure. Il faut passer la petite cour – où certains s’attellent à fabriquer du courant électrique en pédalant sur un vélo – pour pénétrer la salle de la MJ (maison de jeunes). Un bar, un coin cuisine, des tables et au bout, une petite scène pour les concerts. Et au programme de l’atelier cuisine aujourd’hui : comment faire de la passata (maison, forcément) ?

Aujourd'hui, à la Maison de Jeunes des Récollets, c'est atelier passata - © Tous droits réservés Entre 8 et 17 ans (Nora, la plus grande, vient tout juste d’arriver), tout le monde s’applique : couper l’oignon, faire bouillir les tomates, préparer l’ail (dont l’odeur commence à se répandre) et le thym. "C’est près de chez moi et on fait des activités trop chouettes, il y a des trucs vraiment marrants, amusants et ça me fait découvrir des choses nouvelles, et j’aime bien ça", raconte Afsa, enthousiaste. Nombreux sont ceux qui pensent qu’une MJ est une structure pour les délinquants

Nora a dix-sept ans - © Tous droits réservés Nora manie le couteau pour couper son oignon. Celle qui a connu cette MJ d’abord en y faisant ses stages d’éducatrice, la fréquente désormais pour le plaisir. Et il a fallu passer au-delà des clichés. "Les Maisons de Jeunes pour moi, c’étaient des maisons où il y avait, pas des délinquants, mais des mauvaises fréquentations. Et quand je suis venue ici, je me suis dit ‘’Nora, tu t’es complètement trompée’’, car il y a des gens comme moi et tout le monde peut venir une Maison de Jeunes", s’enthousiasme encore la jeune fille. Apprendre ce qu’on aime, ce qu’on veut et surtout ce qu’on ne veut pas : Afsa a bien retenu la leçon lorsqu’elle rembarre son petit compagnon – proposant son aide pour porter ses tomates d’un cinglant – "Je suis indépendante, merci." Fou-rire dans la salle. Mais Fanchon Coninx acquiesce "Les ateliers apportent beaucoup aux jeunes, ça sert avant tout à devenir autonome. Rien que les ateliers de cuisine, ça apprend l’indépendance, c’est important." "On ne va pas jouer au jeu vidéo toute la journée !"

Comment apprendre les bases de la programmation informatique? - © Tous droits réservés Mais, en 2020, à l’heure des écrans et des réseaux tout puissants, comment maintenir le lien ? Comment poursuivre ces missions ? Réponse à l’autre bout de la pièce devant cette invention nommée le "Turfumachine" Un petit montage avec les bases du courant électrique… "Tu mets ta main gauche ici, et la droite sur le fruit, raccordé par un câble", entame Raphaël Gillot, animateur. Un petit miaulement de chat s’échappe de l’appareil. La programmation informatique, voilà, tiens, comment attirer les jeunes. "Les jeux vidéo, c’est une manière de les faire venir, mais on ne va pas jouer aux jeux vidéo toute la journée, on va plutôt les mettre dans la programmation du jeu vidéo. Et ça, c’est une bonne base pour les plus jeunes, et aussi les plus âgés." Sans la MJ, je serais restée cloîtrée chez moi Ici, pas de consommation de la culture. Plutôt une inclusion des jeunes dans le processus créatif. Avec un objectif : l’émancipation de tous. Exemple dans cet autre Maison de Jeunes, la MJ d’Hodimont, toujours à Verviers, autre quartier. Rencontre devant un mur de graffs avec Élodie et Yous, 19 et 21 ans. Inscrits à l’atelier rap, ils ont récemment réalisé un clip, comme des vrais professionnels.

Yous et Élodie, 21 et 19 ans - © Tous droits réservés Un exutoire pour des jeunes parfois paumés. "Je pense que si je n’étais jamais allée dans une MJ, je serais cloîtrée chez moi à ne rien faire, à jamais écrire de textes. Grâce à ça, je suis clairement plus ouverte", nous confie Élodie. L’ouverture d’esprit et la tolérance. Deux valeurs aussi relevées par Yous, qui l’avoue : "Avant de venir à une maison de jeunes, on ne voit pas toutes les possibilités et nos animateurs sont là pour nous montrer qu’il n’y a pas qu’une seule voie, et qu’il y a plusieurs choses qu’on peut tester !"

Cécile Lebrun est la porte-parole de la Fédération des Maisons de Jeunes - © Tous droits réservés "On va travailler beaucoup sur le collectif, ces échanges, ces débats et il y a des équipes de professionnels à côté d’eux" appuie Cécile Lebrun, porte-parole de la Fédération des Maisons de Jeunes, qui regroupe 158 structures en Wallonie et à Bruxelles, reconnues par les autorités. "Les animateurs et animatrices vont écouter, réagir, proposer, parce que le but consiste aussi à ce que les jeunes ne restent pas sur leur point de vue et leurs retranchements. En gros, les sortir de leur zone de confort." "Avant, il y avait seulement quatre filles…" Pour autant, pas d’angélisme. Les Maisons de Jeunes sont là aussi dans un objectif d’éducation et de développement de la citoyenneté. Une prise de conscience des réalités de la société… qui se transposent parfois dans les MJ et lesquelles il faut travailler. Exemple avec la mixité.

Narjisse, 19 ans, détaille : "Avant, nous n’étions que quatre filles, tout le temps, les quatre mêmes. Petit à petit, elles sont venues plus nombreuses et elles ont commencé à faire des projets, donc les garçons n’ont pas eu d’autres choix que de nous accepter. Maintenant, on est beaucoup plus." Un projet, c’est notamment la rédaction d’un magazine féministe, le "Femmzine", dans lequel les garçons ont été inclus. Toujours le même objectif : aider les jeunes à retrouver de la voix dans une société qui ne les écoute pas. Et pour Vincent Damas, coordinateur de la MJ d’Hodimont depuis plus de trente ans, la remise en question est permanente. "Je voudrais rappeler une chose importante : les Maisons de Jeunes, ce ne sont pas des lieux de loisirs occupationnels où on fait seulement du vivre-ensemble, c’est aussi et avant tout un projet politique. Et ça se fait en se posant des questions." Lesquelles ? "Comment moi, en tant qu’animateur socioculturel, je me mets en mouvement ? Et surtout comment je mets les jeunes en mouvement pour qu’ils puissent agir au sein de leur quartier, de leur commune, et retrouver du pouvoir. Le pouvoir de dire, de faire et, éventuellement, de pouvoir transformer les choses plutôt que de subir les transformations de la société", conclut ce responsable. "Le 27 septembre, passe à la maison !" Alors ce dimanche 27 septembre, sur tout le territoire francophone Wallonie-Bruxelles, près de soixante MJ ouvrent leurs portes. Une opération de visibilité de grande envergure pour démonter les clichés et surtout rencontrer les jeunes et les équipes d’animation qui œuvrent quotidiennement ensemble pour découvrir la richesse et la diversité des actions. Tous les détails sont à retrouver sur le site de la Fédération des Maisons de Jeunes.

"Les Maisons de Jeunes, un repère de voyous? Démontons ces clichés!" - © Tous droits réservés