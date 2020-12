Les magasins Spar rappellent des miniburgers

Une teneur trop élevée en résidus de produits phytopharmaceutiques a été relevée dans les graines de sésame utilisées dans les miniburgers apero des magasins Spar, qui retirent ce produit de la vente mardi en collaboration avec l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca).

Les clients sont priés de ne pas consommer ces miniburgers produits par la société Abramo NV et de les rapporter en magasin, où ils seront remboursés.

Les produits concernés ont été vendus entre le 7 et le 14 décembre dans les magasins Spar Colruyt Group et dans d’autres magasins d’alimentation générale. Ils portent le numéro 760820. Les dates limite de consommation sont les 21/12/2020, 24/12/2020 et 26/12/2020.

Les clients peuvent obtenir des informations supplémentaires en contactant le service clientèle du groupe au 0800/99.124.